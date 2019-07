Tesla annonce un nombre record de livraisons pour le deuxième trimestre

Si le trimestre s’annonçait plutôt difficile pour Tesla, la firme américaine a annoncé qu’elle avait dépassé son record, positionnant même son nombre de livraisons au-delà des prévisions des analystes.

Tesla se veut confiant pour le prochain trimestre

En effet, les analystes prévoyaient que Tesla allait livrer environ 91 000 véhicules au total au cours du deuxième trimestre. Mais le constructeur automobile a annoncé que ce chiffre était de 95 200 pour 77 550 Model 3 et 17 650 Model S et X. Il bat donc son plus haut record établit l’an dernier à 90 700 voitures.

Pour ces deux derniers modèles, ce résultat est 45% supérieur à celui du trimestre précédent, une période difficile pour la firme qui avait été confrontée à plusieurs problèmes logistiques. En comparaison, c’est au quatrième trimestre 2018 que le constructeur automobile avait livré le plus de Model X et S. Globalement, les livraisons augmentent donc de 51% par rapport au trimestre précédent.

Cette annonce tombe à point nommé puisque le premier trimestre avait été jugé assez décevant et les résultats de Tesla étaient en dessous des prévisions des analystes. À l’époque, la société avait évoqué plusieurs raisons expliquant ce mauvais trimestre, dont des difficultés logistiques et des problèmes d’approvisionnement.

Dans un communiqué, Tesla indique également : « Les commandes générées au cours du trimestre ont dépassé nos livraisons, nous entrons donc au troisième trimestre avec une augmentation de notre carnet de commandes. Nous pensons que nous sommes bien placés pour continuer à faire croître la production totale et les livraisons au troisième trimestre ». Durant le trimestre, la firme a effectivement produit pas moins de 87 000 véhicules, dont 72 000 Model 3.

Cette annonce a tout de même rassuré puisque l’action de Tesla a grimpé d’environ 7% à 21H00 GMT au cours des transactions électroniques d’après marché. Reste à savoir si le constructeur américain réussira à transformer cette confiance en ce qui pourrait être un nouveau record pour l’entreprise américaine.