Tesla dévoile un concept de voiture 100 % chinoise

Quelques semaines seulement après la présentation du Cybertruck, Tesla dévoile les premiers croquis d’un nouveau véhicule réalisés dans la Gigafactory de Shanghai. Cette usine chinoise sera particulièrement utilisée pour concevoir les Model 3 et Model Y qui seront écoulées sur le marché asiatique. Mais Elon Musk compte également y ouvrir un nouveau studio de design propre au pays.

Cette image a été partagée sur le compte WeChat officiel de Tesla, il était également précisé que la société est à la recherche de designers. L’objectif d’Elon Musk étant de passer du « made in China » au « designed in China ». Le chef d’entreprise ne veut pas seulement que sa Gigafactory asiatique soit utilisée pour produire en masse ses Model 3 et Y, il souhaite également que les talents chinois expriment leur vision pour concevoir un véhicule pensé et fabriqué en Chine.

Les choses évoluent au sein de la première Gigafactory construite en dehors des États-Unis, ce mois-ci l’antenne chinoise vient de commencer la livraison de ses Model 3, tout en commençant la production des Model Y. Vous avez sûrement dû apercevoir la danse improvisée par Elon Musk lors de cette annonce, si ce n’est pas le cas on vous la remet.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Tesla a le soutien du gouvernement chinois

Cette même semaine, Tesla atteignait une valeur boursière de 89 milliards de dollars, ce qui signifie que le constructeur américain dépasse pour la première fois General Motors et Ford. Si vous souhaitez les équipes de design produit chinoises, vous devez contacter Tesla à l’adresse suivante : designer@tesla.com avant le 1er février 2020.

Pour le moment, l’entente entre la Chine et Tesla fonctionne à merveille, Elon Musk en a parfaitement conscience et compte bien entretenir cette relation. À l’heure actuelle, la production de la Gigafactory 3 a atteint un taux de production de 3 000 unités par semaine et prévoit d’augmenter régulièrement sa production à mesure que de nouveaux travailleurs seront ajoutés à la ligne de production.

De plus, malgré les apparences, le gouvernement chinois cherche en permanence à améliorer la qualité de l’air de son pays, il apporte donc un grand soutien en espérant que Tesla réussisse à inciter davantage de consommateurs à passer aux véhicules électriques.