Tesla : Elon Musk pense qu’un avion électrique verra le jour dans 5 ans

Elon Musk, le fantasque patron de l’entreprise Tesla, planche sur un avion électrique. Le milliardaire pense que cela pourrait être viable d’ici une échéance de 5 ans.

Un avion électrique est il possible ?

Les avions sont de très gros consommateurs de carburant et génèrent énormément de pollution en plus d’être très bruyants. Des avions électriques pourraient être une très bonne alternative plus écolo et moins assourdissante. Même si la technologie des voitures et des bus électriques est déjà au point l’adapter à un avion relève du défi notamment en ce qui concerne le poids et le volume des batteries et de l’autonomie de celles-ci. La technologie des batteries électriques s’améliorant beaucoup, les perspectives d’un tel engin volant sont désormais envisageables à moyen terme, si l’on en croit Elon Musk.

Même s’il existe déjà des programmes de petits avions électriques comme, par exemple, le Pipistrel Alpha Electro et les eFusion de Siemens et Magnus, aucun projet d’avion commercial n’est en cours. En effet, la technologie des batteries doit encore s’améliorer pour être adaptée à des avions commerciaux. Il semblerait toutefois qu’Elon Musk ait un tel projet dans ses cartons.

Le milliardaire parle effectivement depuis longtemps de l’électricité pour tous les modes de transport (à l’exception notable des fusées beaucoup trop gourmandes). Il y a des années, le PDG de Tesla et de SpaceX avait même annoncé qu’il avait conçu un avion à décollage et atterrissage vertical électrique(VTOL), bien qu’il n’ait jamais précisé son intention de le mettre en production.

Is it possible for planes to fly off of a battery? Or is there not a powerful enough battery yet? — Ninja (@Ninja) June 29, 2019

Des premiers tests d’ici 5 ans ?

Ce week-end, Elon Musk a mis à jour son calendrier prévu pour la densité d’énergie afin de l’améliorer suffisamment pour permettre aux avions de fonctionner grâce à l’électricité. Musk a expliqué que le carburéacteur bat les batteries quand il s’agit de la densité énergétique, mais les gains d’efficacité signifient que vous n’aurez pas besoin d’autant de potentiel énergétique.

« Le jet A (kérosène) a une densité d’énergie bien supérieure à celle du Li-ion, mais les moteurs électriques pèsent beaucoup moins et convertissent mieux l’énergie stockée en mouvement que les moteurs à combustion » a ainsi expliqué le patron de Tesla. Lorsqu’il a révélé qu’il avait un modèle d’avion VTOL électrique, Musk a estimé que les batteries Li-Ion devraient atteindre une densité d’énergie de 400 Wh / kg pour que les batteries puissent battre le kérosène et que son avion électrique soit viable.