Tesla lance un Superchargeur… pour smartphone

Vous pouvez désormais vous offrir un morceau de Tesla pour 45 dollars: la batterie externe Tesla Powerbank pour smartphone.

Nous avons été tellement pris de court par l’annonce du Roadster Tesla, et plus accessoirement par celle du Semi Tesla, qu’un autre lancement est totalement passé inaperçu. Lors de cette keynote, Tesla a également lancé un autre produit qui n’ a pas suscité autant d’attention. La société, célèbre pour ses voitures électriques et tout ce qui concerne l’énergie électrique d’une façon générale a lancé un pack de batteries externes pour smartphones, Android ou iPhone.

Cela peut sembler un peu étrange, mais l’entreprise produit des batteries pour le grand public, comme le Tesla Powerwall, qui est utilisé pour fournir de l’électricité aux foyers, en particulier en cas de catastrophe ou de panne d’électricité. Le Powerbank, disponible sur le site Web de Tesla, est alimenté par la même cellule 18650 utilisée dans les modèles X et S. La seule différence étant que cette batterie externe de contient qu’une cellule, alors qu’un Tesla Model S en embarque entre 5300 et 8300 selon la version.

Tesla Powerbank, un design inspiré des Superchargeurs Tesla

En termes de spécifications techniques, le Powerbank, doté de ports USB, MicroUSB et Lightning (mais pas USB-C) ne diffère pas trop des batteries externes similaires, et le prix de 45 dollars parait un peu élevé, sachant qu’aujourd’hui certains packs sont si peu coûteux qu’ils sont devenus depuis quelques années l’un des cadeaux d’affaires les plus courants. Mais c’est dans le domaine du design que Tesla consacre la majeure partie de ses efforts. Le Powerbank se veut assez élégant et compact pour être assez facile à transporter. En ce qui concerne le look, Tesla décrit le produit comme « Conçu et inspiré par le Tesla Design Studio à partir des bornes de recharge Superchargeurs. »

Un gadget anecdotique ? Probablement, mais peut-être pas seulement. En mettant ce genre de produit sur le marché à un prix élevé, Tesla teste sa capacité à développer tout un écosystème de produits et accessoires autour de l’énergie électrique tout en se positionnant sur un segment haut de gamme, un peu comme le font déjà d’autres marques automobiles, à l’instar du studio Porsche Design par exemple. D’autre part, la marque californienne démontre aussi sa puissance d’attractivité en disant au marché Regardez, on est capable de vendre 45 dollars un truc qui ne vaut presque plus rien, juste parce-qu’il y a écrit Tesla dessus. Pour le coup c’est aussi du côté d’Apple et de ses accessoires hors de prix qu’il faut regarder.

>> La page d’achat du Tesla Powerbank pour smartphone (disponible uniquement sur le site US)