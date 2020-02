Tesla met en ligne le site de la Gigafactory de Berlin, avec de nombreuses offres d’emploi

Le constructeur américain Tesla vient de mettre en ligne le site web dédié à sa prochaine usine de Berlin. Ce site met en avant de nombreuses opportunités de carrière, ainsi qu’un engagement fort de la part de Tesla en ce qui concerne la durabilité. Tesla cherche à pourvoir divers postes dans les domaines de la construction, de la fabrication, de l’ingénierie et des opérations. De ce fait, c’est presque 12 000 offres d’emploi qui concernent l’Allemagne, mais surtout l’Europe entière.

Sur le site de présentation de sa Gigafactory de Berlin, on peut lire : « La phase 1 sera axée sur la production de la Model Y, avec un objectif de 10 000 véhicules par semaine. Nous estimons qu’au cours de la phase 1, nous emploierons jusqu’à 12 000 personnes, les postes étant occupés par des résidents locaux et des employés européens. Nous voulons que les meilleurs talents collaborent et travaillent ensemble pour réaliser la mission ».

Tesla appuie sa présence en Europe

Il y aura également de nombreuses offres d’emploi pour la construction du bâtiment, la conception de la chaîne de production, et évidemment pour la fabrication des véhicules. Tesla a pour objectif de former une véritable équipe de professionnels afin de « créer l’usine du futur ». Ces nouveaux postes en Allemagne renforcent une nouvelle fois la présence de Tesla en Europe en tant qu’employeur. L’entreprise dispose déjà d’un effectif important dans son usine d’assemblage des modèles S et X à Tilburg aux Pays-Bas, ainsi que dans l’usine Tesla Grohmann Automation à Prum, en Allemagne. Ces installations emploient environ 5 500 personnes.

En ce qui concerne les questions environnementales, Tesla a déjà été confronté aux plaintes d’une association de protection de l’environnement en ce qui concerne la déforestation d’une large parcelle pour la construction de l’entreprise. Devant ces reproches, Tesla s’est engagé à replanter 3 fois plus d’arbres qu’il y avait sur la parcelle, autour de l’usine.