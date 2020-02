Tesla suspend les travaux de sa Gigafactory allemande

Dans l’attente d’une décision juridique, Tesla est contraint de suspendre les travaux de son usine allemande. Des groupes de manifestants écologiques ont porté plainte contre la firme californienne et son projet de déboisement de plusieurs hectares de forêt. L’affaire pourrait faire prendre du retard au constructeur de voitures électriques, alors que l’action en justice des opposants n’est pas vouée à l’échec.

Pour comprendre l’affaire, il faut remonter à la mi-janvier, et le début des premiers rassemblements de militants écologiques sur le terrain acheté par Tesla. Après avoir été qu’une cinquantaine à se rendre sur place, le mouvement d’opposition a pris de l’ampleur médiatique, jusqu’à rassembler plusieurs associations écologiques, dont le groupe militant écologiste Green League of Brandenburg. Au cœur du problème, une passerelle de forêt à laquelle Tesla compte se débarrasser de la flore.

Higher Administrative Court initially stops clearing for #Tesla in Brandenburg (Germany).This applies until the decision on the complaint of the Green League group against the decision of the Administrative Court Frankfurt (Oder) of February 14, 2020, » as the court announced.

— Rotti (@RottiTrader) February 16, 2020