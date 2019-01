Le système de pilotage automatique des Tesla est réputé pour être le plus avancé du marché. Mais est-il réellement efficace en toutes situations ? Si la conduite autonome permet à une voiture de se déplacer dans un flux de circulation en tenant compte du tracé routier de son environnement immédiat, qu’en est-il en cas de situation imprévue, notamment sur sol glissant, dans un contexte ou généralement c’est le conducteur qui reprend instantanément la main pour corriger une trajectoire ou éviter une embardée ?

Il semblerait que dans ce genre de cas un peu extrême, l’autopilot de la Tesla Model 3 fasse aussi le job. C’est en tout cas ce qu’affirme un conducteur montréalais, qui conduisait son Model 3 sur l’autoroute en périphérie de Montréal la semaine dernière lorsque sa voiture est partie en glissade sur deux voies au contact d’une grosse plaque de neige glacée. Le conducteur indique que le système de pilotage automatique, aidé par l’antipatinage et la traction intégrale, a réussi à reprendre automatiquement le contrôle et à ramener le véhicule sur la voie centrale. L’incident a selon toute vraisemblance été filmé par la dashcam de la Tesla. Même s’il difficile de déterminer l’authenticité de la vidéo puisque l’on ne voit ni les mains du conducteur, ni le volant, ni le tableau de bord de la voiture, on voit mal les raisons qui pousseraient le conducteur à inventer cette histoire.

La Tesla, reine du drift en mode autopilot, contrebraque seule

L’automobiliste précise qu’il n’a pas touché le volant pendant toute la durée de l’incident : « Je n’ai pas touché le volant une seule fois. Tout s’est fait par le biais du pilote automatique et du système AWD. (…) Le volant tournait si vite que j’ai préféré laisser la voiture s’en occuper. »

Autrement dit, si l’on en juge par les images de la courte vidéo, la spectaculaire embardée a été contrôlée et maitrisée par l’autopilot de la voiture, aussi bien, voire mieux qu’un conducteur pas spécialement expérimenté n’aurait pu le faire, puisque l’on parle là d’un contrebraquage qui a évité à la Tesla de partir en tête à queue, voire en toupie sur l’autoroute.

Les systèmes d’aide à la conduite pour éviter qu’un véhicule ne devienne incontrôlable n’ont rien de nouveau, les véhicules étant dotés de dispositifs de contrôle de traction et de stabilité depuis des années Mais dans cet indicent à la conclusion heureuse, il semblerait que l’autopilot Tesla soit allé plus loin qu’un simple antipatinage.

