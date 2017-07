Tesla Model 3 : tous les prix et équipements

Tesla a livré le 28 juillet les 30 premiers exemplaires de sa Model 3 à ses premiers clients. Voici tout ce que l’on sait.

Annoncée et disponible en pré-commande depuis fin mars 2016, la Tesla Model 3 est arrivée hier chez ses trente premiers clients. Un évènement très attendu, autant par les passionnés de voitures électriques que par les adeptes de la marque et tous les autres curieux, geeks en tête.

La petite cérémonie a même été retransmise en direct en streaming vidéo sur le site de Tesla et les réseaux sociaux, mais elle a surtout permis à la marque californienne d’enfin mettre à jour les informations et les caractéristiques de la Tesla Model 3, ainsi que son prix et les tarifs des différentes options. Les prix indiqués sont toujours en dollars, même sur la version française du dossier de presse, mais on peut imaginer que comme souvent avec les marques américaines, 1 dollar = 1 euro, même si chez Tesla France on me recommande pour le moment la plus grande prudence sur ce taux de conversion.

Tesla Model 3 : de 35.000 à 59.500 dollars

Comme pour les Model S et Model X, Tesla propose un tarif de base « d’appel » mais le prix et le nombre des options fait assez rapidement grimper la facture puisque la fourchette de prix s’étend de 35.000 dollars pour le modèle de base à 59.500 dollars pour le modèle full options.

La bonne surprise est que l’on retrouve dans la Model 3 l’ensemble des technologies et équipements qui caractérisent les deux autres modèles de la gamme, y compris les fonctionnalités de pilotage automatique et de différentes puissances de batteries (et donc de moteur et d’autonomie).

Voici les caractéristiques complètes de la Tesla Model 3

Equipement standard

Prix – $35,000

Batterie standard

Autonomie : 352 km (EPA)

Vitesse de superchargeur : 210 km d’autonomie par 30 minutes

Vitesse de chargement à domicile : 48 km d’autonomie par heure (240V, 32A)

Livraison : automne 2017

Performance

0-96 km/h: 5.6 secondes

Vitesse max : 208 km/h

Intérieur

Ecran tactile 15 pouces

Climatisation bi-zone

FM/Internet streaming radio

Intérieur tissu

Console centrale avant avec espace de stockage et deux ports USB

Equipements

Navigation embarquée

Connexion WiFi et LTE

Accès sans clé et contrôle de climatisation avec l’app Tesla

Contrôles par reconnaissance vocale

Mains-libres et medias en streaming par BlueTooth

Sièges arrières rabattables 60/40

Caméra de recul

Rétroviseur jour-nuit

Vitres électriques à impulsion

Rétroviseurs électriques

Prise 12 volts

Sécurité

Éclairage extérieur full LED

8 caméras, radar avant et 12 capteurs à ultrason permettant la techno de sécurité active incluant l’éviement de collision et le freinage automatique d’urge

6 airbags frontaux et 2 airbags latéraux

Three-point safety belts with belt-reminders for driver and four passengers

Ceintures de sécurité 3 points

Contrôle électronique de la stabilité et de la traction

Système d’alarme antivol et système d’immobilisation

Système de surveillance de pression des pneus

Garantie

Véhicule : 4 ans, 80,000 km

Batterie : 8 ans, 160,000 km (193,000 km avec batterie longue portée)

OPTIONS

Batterie grande autonomie – $9,000

Autonomie : 499 km

Vitesse de superchargeur : 273 km par 30 minutes

Vitesse de superchargeur domicile : 69 km par heure (240V, 40A)

0-96 km/h : 5.1 secondes

Vitesse maxi : 140 mph

Livraison : à partir de juillet 2017

Coloris

Solid Black : Standard

Midnight Silver Metallic : $1,000

Deep Blue Metallic : $1,000

Silver Metallic : $1,000

Pearl White Multi-Coat : $1,000

Red Multi-Coat : $1,000

Jantes

18” Aero : Standard

19” Sport : $1,500

Options Premium – $5,000

Intérieur amélioré avec caractéristiques additionnelles et matériaux premium.

Sièges chauffants, bois et deux prises USB arrières

Sièges avant électriques à 12 réglages, volant et rétroviseurs extérieurs réglable électriquement, avec mémoire

Système audio premium avec plus de puissance, tweeters, son surround et caisson basse

Toit en verre avc protection ultraviolet et infrarouge

Rétroviseurs latéraux jour-nuit rabattables et chauffants

Feux de brouillard à LEDs

Console centrale fermée avec docks pour deux smartphones

Autopilot optimisé – $5,000

La Model 3 s’adapte à la vitesse par rapport aux conditions de circulation, reste dans sa voie, change automatiquement de voie, passe d’une autoroute à une autre, quitte l’autoroute et se gare automatiquement à votre destination.

Les fonctionnalités additionnelles seront disponibles progressivement par des mises à jour logicielles.

Pilotage automatique complet – $3,000 (nécessite l’option précédente)

Prochainement, la Tesla Model 3 sera capable de gérer des déplacements en toute autonomie sans aucune action de la part du conducteur.