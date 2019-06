Une Tesla Model S prend feu en pleine charge

Si ce n’est pas la première fois que l’un des véhicules de Tesla est confronté à un tel incident, les images du véhicule après l’incendie n’en restent pas moins impressionnantes. Cette fois-ci, c’est une Model S qui a pris feu lorsqu’elle était garée sur un parking. Voici ce qu’il s’est passé.

Deux véhicules de Tesla ont pris feu de manière similaire en trois ans

En effet, la Tesla Model S s’est embrasé alors qu’elle était garée sur un parking au Novotel de Luithagen-Haven Anvers, en Belgique. Celle-ci était en train de charger sur l’un des systèmes de charge rapide de l’entreprise baptisée Supercharger. Personne n’a été blessé lors de l’incident.

Comme l’indique le média local HLN, les pompiers de la ville ont rapidement stoppé l’incendie de la Tesla Model S en utilisant une technique un peu particulière. En effet, ceux-ci ont pris la décision d’immerger totalement le véhicule dans un conteneur rempli d’eau. Par la suite, la voiture électrique est restée immergée le reste de la nuit afin d’éviter les potentiels risques de reprise de l’incendie. Cette méthode n’est pas nouvelle, si bien qu’elle a déjà été utilisée par les pompiers pour stopper l’embrasement d’une BMW i8, il y a quelques mois.

Pour l’instant, l’on ne sait pas encore pourquoi la Tesla Model S en question a pris feu alors qu’elle était en train de charger sur un Supercharger. Néanmoins, il est certain que le constructeur automobile mènera l’enquête afin de déterminer les causes de l’incendie et d’éviter, potentiellement, que cela ne se reproduise avec d’autres véhicules de la marque. La firme ne s’est pas encore officiellement exprimée sur le sujet.

Cependant, il faut noter que ces incidents restent assez rares chez Tesla, si bien que le dernier a eu lieu en 2016, soit il y a trois ans maintenant. À l’époque, une Tesla Model S avait pris feu alors qu’elle exploitait un Supercharger en Norvège.