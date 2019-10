Tesla Model Zero : des images d’un concept futuriste

Plus tôt cette année, Elon Musk nous en disait davantage sur son futur pick-up Tesla. Lors de l’annonce, le CEO a évoqué quelques caractéristiques prévues, comme une option de 600 à 800 kilomètres d’autonomie, deux moteurs à traction intégrale et suspension dynamique, ainsi qu’une capacité de remorquage de 150 tonnes.

Alors qu’Elon Musk parlait de son pick-up, il avait dit que le design de ce dernier serait très futuriste. Après cette prise de parole, certains fans ont décidé de tenter d’imaginer ce à quoi pourrait ressembler, mais Elon Musk affirme qu’aucune de ces tentatives ne ressemble au projet sur lequel Tesla travaille actuellement.

Cependant, en cherchant parmi les représentations 3D des fans, Electrek a mis la main sur une information importante. En effet, il semblerait que le designer Sahm Jafari, du célèbre Art Center College of Design de Californie, ait effectué un stage au sein de Tesla. Pendant cette période, ce dernier a dessiné un véhicule intéressant. Sahm Jafari explique sa démarche de cette façon : « Une voiture qui se place sous la Model 3 dans le but de rendre les véhicules électriques accessibles à tous. Le Model Zero renforce l’image de marque vers le marché d’entrée de gamme et ouvre les portes de la mobilité durable à presque tous ceux qui cherchent à s’offrir un nouveau véhicule. »

Il est également important de préciser qu’en plus de proposer ce projet, Sahm Jafari a surtout travaillé sur le dossier du « Cyberpunk truck » c’est-à-dire le mystérieux pick-up Tesla. En effet, l’avant de la Model Zero ressemble étrangement à celui du teaser du pick-up publié par Tesla.

Comme annoncé, ce pick-up sera doté d’une grande autonomie, ce qui induit de faire des économies d’énergie importantes. Le fait que le train avant soit plus bas confère au véhicule des qualités aérodynamiques importantes, et en fin de compte consomme moins d’énergie. Tesla prévoit de présenter son pick-up dès le mois prochain, nous serons donc fixés.

En ce qui concerne, la Model Zero, il se pourrait que ce projet ne reste qu’un croquis sans aucun aboutissement, la firme n’a pas encore communiqué à ce sujet. Et vous que pensez-vous de ces esquisses de Model Zero ? Donnez nous votre avis dans les commentaires.