Tesla pourrait présenter une Model 3 avec une batterie de 100 kWh

Cette semaine, Tesla est victime d’une nouvelle fuite d’informations. En effet, il semblerait que le constructeur automobile soit en train d’optimiser ses Model 3 afin de proposer certains de ces véhicules avec des batteries de 100 kWh. Une telle optimisation de la batterie devrait permettre de profiter d’une autonomie de plus de 400 miles (soit environs 640 km). C’est le leaker « Green » spécialiste de Tesla qui a dévoilé cette information. Il aurait mené plusieurs recherches dans le code du véhicule pour arriver à cette conclusion.

Sur Twitter, un autre hacker « Zeus M3 » est parvenu à accéder au mode usine de Tesla et a également mis la main sur cette configuration de la Model 3 avec une batterie de 100 kWh.

hey @greentheonly look what we found here 🙂 pic.twitter.com/mQ9SIPoXDq

— Zeus M3 (@zeus7f1) June 15, 2020