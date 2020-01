Tesla publie des résultats prometteurs (Q4), pendant qu’Elon Musk se met à la musique

Tesla vient de rendre publics ses résultats financiers en ce quatrième trimestre 2019. Avec les performances réalisées au dernier trimestre, les prévisions de Tesla pour le quatrième trimestre étaient très élevées. Toutefois, il en faut plus pour mettre la pression à Elon Musk et ses équipes, les revenus et les bénéfices sont bien au-dessus des attentes.

Le constructeur américain déclare avoir réalisé des revenus surprenants de 7,384 milliards de dollars pour ce trimestre, tout en réalisant des bénéfices tout aussi impressionnants de 2,14 dollars par action. Au fil des mois, Tesla parvient à améliorer sa situation financière, tout en parvenant à augmenter sa trésorerie de presque 1 milliard de dollars, ce qui représente aujourd’hui 6,3 milliards de dollars.

Sans parler uniquement du secteur automobile, Tesla développe de plus en plus sa branche énergétique et les premières retombées sont plutôt prometteuses. Suite à la publication de ces résultats, le cours de l’action Tesla a fait un bond de 6% sur le marché secondaire.

L’autonomie de la Tesla Model S augmente

Après l’annonce de ces résultats plutôt encourageants, Elon Musk en a profité pour déclarer que la technologie des batteries de ses véhicules pourrait prochainement permettre aux Model S de se rapprocher d’une autonomie de 400 miles (environ 640 kilomètres).

Musk a précisément dit cela : « La chimie de base à l’intérieur des cellules 18650 s’est améliorée à plusieurs reprises au fil des ans, donc c’est vraiment le facteur de forme plutôt qu’une technologie de base… Nous sommes assez satisfaits du contenu énergétique, des améliorations et de l’efficacité du véhicule. Nous approchons rapidement une portée de 400 miles pour la Model S, par exemple ».

Elon Musk débarque dans l’industrie musicale ?

Tout va bien pour Elon Musk, ses entreprises se portent à merveille, que ce soit SpaceX ou comme on vient de l’annoncer Tesla, le chef d’entreprise semble réussir tout ce qu’il entreprend. En manque de challenge, Musk se dirige vers un milieu qui à première vue ne lui est pas forcément familier.

Hier, sur son réseau social favori qu’est Twitter, Elon Musk a expliqué qu’il venait d’écrire une chanson qu’il a nommée « Don’t doubt ur vibe ». Ce morceau est dès à présent disponible sur son compte Soundcloud : Emo G Records.

Sans entrer dans la vie privée d’Elon Musk, il semblerait que le CEO de Tesla ait été aperçu au bras de Claire Boucher, une musicienne canadienne plus connue sous le nom de Grimes. Grâce à cette relation, Musk a pu découvrir le monde merveilleux de la musique et donc y laisser sa trace. La productivité de cet homme n’a pas fini vous impressionner.