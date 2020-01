Tesla va augmenter le prix des Supercharger avec son nouveau calcul

Elle devrait « refléter plus précisément la valeur livrée au client et les coûts encourus par Tesla ». Grâce à nos confrères d’Electrek, une note envoyée au personnel du constructeur de voitures électriques californien vient d’être rendue publique. Elle vise à modifier le calcul du coût d’une recharge sur son réseau de Supercharger, en rendant plus réaliste le volume d’énergie transvasé.

Une hausse des prix aux Supercharger

Cela fait maintenant deux ans que Tesla a commencé à facturer son réseau de Supercharger à ses clients. De temps en temps, des offres avec des durées de recharge 100 % gratuites sont encore proposées dans un but de faire augmenter les ventes. Mais d’une façon générale, pour compenser l’expansion de ses infrastructures, les clients doivent payer pour recharger leur modèle.

D’ici peu, le prix sera un peu plus élevé. Tesla n’a pas l’intention de modifier le prix du kWh, mais plutôt de revoir le calcul de l’électricité livrée à chacun. Selon le constructeur, une « erreur » était faite depuis toujours, alors que le compteur ne prenait pas en considération l’énergie dépensée par le gestionnaire thermique de la batterie, la climatisation ou le chauffage utilisé pendant la recharge, et tous les autres éléments du véhicule, eux aussi énergivores.

Ainsi, la facture sera différente proportionnellement au climat. En cas de températures très basses, le prix pourrait augmenter. Tesla indique que la différence « dans les cas extrêmes » sera de l’ordre de 10 à 25 kWh.

Une mise à jour à effet immédiat

Selon Electrek, la note de Tesla mentionne que la mise à jour du calcul est déployée en ce moment même. « Le calcul utilisé pour facturer la suralimentation a été mis à jour. Les propriétaires seront également facturés pour les kWh consommés par la voiture en direction du système HVAC, du chauffe-batterie et d’autres charges HV pendant la session. Auparavant, les propriétaires n’étaient facturés que pour l’énergie utilisée pour charger la batterie pendant la session de charge », indique la firme de Palo Alto. En espérant que les clients puissent avoir une revue détaillée de leur facture, pour que la transparence du prix de la recharge soit conservée.