Tesla publie son second rapport sur son impact écologique, et bien plus encore

Tesla vient tout juste de publier son deuxième « Impact Report » (en français « rapport d’impact »). Dans cette nouvelle version, le constructeur américain a ajouté un grand nombre de données plus fascinantes les unes que les autres. On retrouve notamment des informations sur l’efficacité des véhicules, l’empreinte écologique au cours de la durée de vie, et bien plus encore.

Le premier rapport a été publié l’année dernière et avait pour objectif de « mesurer l’impact de ses produits et de ses activités sur l’environnement et nos communautés ». Cette année, vous l’aurez compris, Tesla a été encore plus loin en apportant bien plus d’informations précises.

Nous avons sélectionné deux passages qui nous semblaient des plus importants et représentatifs de ce rapport, voici le premier : « Le but même de l’existence de Tesla est d’accélérer la transition du monde vers une énergie durable. Dans le cadre de cette mission, nous sommes heureux de publier notre deuxième rapport d’impact annuel. La transparence et la divulgation sont importantes pour nos clients, nos employés et nos actionnaires, c’est pourquoi nous avons élargi le contenu du rapport d’impact cette année ».

Ensuite, l’entreprise américaine surenchérit en déclarant : « Alors que de nombreux rapports environnementaux se concentrent sur les émissions générées par la phase de fabrication des produits et sur les objectifs futurs en matière de consommation d’énergie, nous mettons en évidence la totalité de l’impact environnemental de nos produits aujourd’hui. Après tout, la grande majorité des émissions générées par les véhicules aujourd’hui se produisent dans la phase d’utilisation des produits, c’est-à-dire lorsque les consommateurs conduisent leur véhicule. Nous pensons que le fait de fournir des informations sur les deux côtés de l’équation fabrication-consommation donne une image plus claire de l’impact environnemental des produits Tesla, et nous l’avons fait cette année en grande partie grâce à une analyse du cycle de vie détaillée dans ce rapport. »

Vous pouvez ci-dessous consulter le rapport complet et comprendre davantage les motivations de l’entreprise pour l’avenir, mais également les gros progrès réalisés jusqu’à présent.

2019 Tesla Impact Report on Scribd