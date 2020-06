Comment Tesla est impacté par le lancement réussi de SpaceX

Si SpaceX et la NASA ont été dans l’obligation de repousser la date de ce lancement à ce samedi, la deuxième tentative fut la bonne. La capsule Crew Dragon a décollé avec succès aux alentours de 21h30 avant de s’amarrer à l’ISS (Station Spatiale Internationale) le lendemain au cours de l’après-midi.

Il aura fallu quelques heures de plus pour que les portes séparant les deux entités s’ouvrent puis les deux astronautes de la NASA ont finalement rejoint leurs collègues à bord de la Station, marquant un tournant historique pour la société d’Elon Musk et l’agence spatiale —qui se détachent peu à peu du vaisseau russe Soyouz.

Sur YouTube, l’événement a réuni plus de 4 millions de viewers en simultané pour plus de 26 000 tweets par minute à son pic sur le réseau social, rapporte Visibrain.

Autant dire que ce lancement a beaucoup fait parler de lui et que son impact sur SpaceX a été plutôt conséquent. Mais ce succès n’a pas concerné que la société privée d’Elon Musk.

En effet, Tesla est également impacté par la crédibilité grandissante d’Elon Musk et de ses projets. Si le constructeur automobile n’a pas fait d’annonce récente, son titre a marqué une forte hausse en Bourse suite au lancement réussi de SpaceX. Le 1er juin, le titre a affiché une hausse de plus de 6% que les analystes attribuent grandement à l’entreprise spatiale.

Adam Joans, analyste chez Morgan Stanley détaille cette conséquence indirecte : « À notre avis, Elon Musk s’identifie tout autant à la création et à l’ambition de SpaceX qu’à Tesla. En tant que tel, nous pensons que le succès de SpaceX dans la réalisation de certains des défis les plus sophistiqués de la science a une incidence directe sur la perception qu’ont le public, les investisseurs et les gouvernements de sa capacité à diriger et à exécuter. Le succès (ou l’absence de succès) d’Elon Musk à SpaceX a-t-il donc une incidence sur la perception que le marché a de Tesla ? À notre avis, oui. Bien que nous ne puissions pas attribuer un montant en dollars à ce facteur, la crédibilité de la direction de Musk, même en dehors du secteur automobile, est importante pour Tesla ».

Il ne serait pas étonnant que ce constat continue de pousser Elon Musk à faire des liens entre les deux entreprises —comme il a déjà pu le faire dans le passé. Par le biais de SpaceX, il a effectivement envoyé une Tesla dans l’espace il y a quelques années. Lors du lancement de samedi, les deux astronautes sont également arrivés sur le pas de tir en Tesla Model X griffée du logo de la NASA.

Here’s some @Tesla news that everyone should love. Check out the Model X that will carry @AstroBehnken and @Astro_Doug to the launchpad for the Demo-2 mission! #LaunchAmerica pic.twitter.com/6GCQYDFXiv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 13, 2020