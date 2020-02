Tesla rappelle 15 000 véhicules pour un souci de boulons

Tesla vient d’envoyer un mail à 15 000 propriétaires de Model X, dans ce dernier il est demandé de rapporter les véhicules. Cela concerne les Model X qui sont sortis de l’usine avant octobre 2016, aux États-Unis et au Canada. Dans ce fameux mail, Tesla explique qu’il pourrait s’agir d’un problème lié à la direction assistée : « Nous avons décidé de mettre à jour de manière proactive un composant de la direction assistée dans certains véhicules Model X ».

Le constructeur américain aurait remarqué une fragilité au niveau des boulons qui font partie du système de direction assistée. Dans les pays froids, où tombe la neige, il est fréquent d’utiliser du sel pour rendre les routes praticables. Cependant, le sel est connu pour être corrosif, et ces boulons trop fragiles auraient pu céder. Dans ce cas, le conducteur aurait perdu la direction assistée ce qui aurait rendu les manoeuvres compliquées à faible vitesse.

Voici ce qui est précisément écrit dans le mail : « Nous n’avons pas connaissance de blessures ou de collisions liées à l’élément de direction assistée. Toutefois, nous avons observé une corrosion excessive sur les boulons qui fixent ce composant au mécanisme de direction dans les véhicules concernés du Model X. Cette corrosion a été observée principalement dans des climats très froids qui utilisent des sels de voirie de calcium ou de magnésium plutôt que du chlorure de sodium (sel de table). Si les boulons se brisent à cause de la corrosion, le conducteur peut perdre l’assistance de la direction assistée. Cela n’empêcherait pas le conducteur de diriger le véhicule, mais il lui faudrait plus de force pour tourner le volant, en particulier lors des manœuvres de stationnement à basse vitesse lorsque l’assistance de direction est à son maximum. L’assistance de la direction assistée diminue avec l’augmentation de la vitesse, de sorte que le conducteur peut ne pas remarquer qu’il a besoin d’une plus grande force de direction à des vitesses élevées. »

En ramenant ces véhicules, Tesla va remplacer les boulons défaillants par des pièces résistantes à la corrosion. Si les boulons sont déjà endommagés, Tesla changera entièrement la direction assistée de la Model X.

Les propriétaires de véhicules Tesla sont habitués à de telles situations, il y a trois ce sont 53 000 Model S et X qui ont été rappelées pour un souci lié au frein à main. En mars 2018, l’entreprise d’Elon Musk rappelait 123 000 Model S, pour un problème identique à celui des boulons de la direction assistée.