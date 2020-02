Tesla s’apprête à produire des batteries moins coûteuses

L’objectif de base de Tesla est de changer la mentalité de la population en présentant des véhicules électriques bien plus performants que les véhicules thermiques. Cependant le constructeur américain fournit des véhicules extrêmement cher et difficilement accessible. Pour remédier à cette problématique, Elon Musk et ses équipes songent à utiliser des matériaux moins cher.

Tesla et la plupart des constructeurs de véhicules électriques utilisent généralement des batteries nickel-cobalt aluminium (NCA) ou nickel-manganèse-cobalt (NMC). À ce jour, il semblerait que l’entreprise d’Elon Musk ai pris la décision d’utiliser des batteries de CATL sans cobalt, qui est l’un des matériaux les plus chers dans les batteries. Contemporary Amperex Technology (CATL) et Tesla ne souhaitent pas en dire davantage pour le moment.

Nous savons que Tesla s’est entretenu avec CATL pendant presque une année afin d’intégrer des batteries dites au lithium-phosphate de fer (LFP) bien moins cher que celles utilisées actuellement. Tesla cherche par tous les moyens à baisser les coûts de production dans sa Gigafactory de Shanghai.

Tesla a parlé de l’élimination progressive du cobalt dans ses batteries dans le passé et ses cellules de batterie NCA utilisent déjà moins de cobalt que la plupart des autres cellules de chimie similaire. Le principal inconvénient des batteries LFP est leur plus faible densité énergétique, mais le rapport indique que la CATL s’est efforcée de l’améliorer.

Pour le moment, la Gigafactory de Shanghai reste encore perturbée à cause du coronavirus. En étant obligé de fermer cette usine, Tesla estime un retard de 10 jours dans la production des Model 3. Pendant cette période, le constructeur américain a déclaré : « Afin de faciliter vos déplacements lors du déclenchement de l’épidémie, à partir de maintenant, nous ouvrirons temporairement tous les véhicules Tesla à recharger gratuitement à la station jusqu’à la fin de l’épidémie. »