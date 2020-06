Tesla visé par une action collective à cause de la peinture des Model 3

Si le titre de Tesla a connu une hausse grâce au lancement réussi de SpaceX la semaine dernière, cela n’empêche pas le constructeur de faire face à une nouvelle action collective lancée par plusieurs utilisateurs de la Model 3. Ceux-ci évoquent la dégradation de la peinture, mais aussi un souci de corrosion sur les véhicules dans les pays froids.

Une action collective lancée au Canada

Le problème semble relativement fréquent au Canada, où les Tesla Model 3 doivent s’acclimater à un climat particulièrement froid, mais également au sel déposé sur les routes pour éviter les risques de verglas. Electrek évoque le cas du Québec, en expliquant que les utilisateurs ont profité de mesures d’incitation à l’achat d’un véhicule électrique.

Jean-François Bellerose, propriétaire d’une Tesla Model 3 a déposé un recours collectif contre le constructeur automobile en indiquant que ce dernier avait refusé la prise en charge des problèmes de peinture malgré la garantie. Selon les documents, il a constaté une détérioration de cette dernière après un seul hiver passé sur les routes canadiennes. Lorsqu’il s’est rendu dans un atelier pour régler ce problème, il a reçu un devis de 4 700 dollars plutôt que d’être pris en charge.

D’autres propriétaires de Tesla Model 3 ont suivi cet utilisateur et réclame désormais que la marque américaine paye la différence entre le prix du véhicule et sa valeur diminuée à cause de la peinture et de la corrosion. En somme, cela reviendrait au prix des réparations, plus 500 dollars pour chaque propriétaire concerné par ce souci.

De son côté, Tesla semble avoir connaissance de ce problème qui touche les véhicules roulant dans ces conditions climatiques. Depuis, l’entreprise automobile offre son kit de protection all-weather d’une valeur de 50 dollars aux utilisateurs vivant dans des pays froids —comme le Canada. Elle déclare à ce sujet : « Dans certaines régions où l’on utilise du sel, du sable ou du gravier pour améliorer les conditions routières en hiver, nous fournissons gratuitement le kit de protection tous temps pour protéger votre peinture contre les éclats de pierre. Des instructions pour l’auto-installation sont incluses ».

Ce kit vise à « éviter la corrosion autour des roues et protéger votre peinture contre les éclats de pierre et les conditions de conduite qui peuvent accélérer l’usure », précise Tesla sur son site web.