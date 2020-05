Test de la Nacon Revolution Pro Controller 3, la manette ultime sur PS4 ?

À l’heure où le jeu vidéo ne cesse de prendre de l’ampleur et de l’importance, ce qui en toute logique fait également monter l’eSport en France, mais aussi partout dans le monde, il est de plus en plus important d’être bien équipé pour pouvoir briller sur la scène internationale lors des compétitions de jeux en ligne. Pour cela, les traditionnelles manettes « classiques » vendues avec nos consoles actuelles ne suffisent plus. Car, dans la compétition, il faut être toujours plus précis, toujours plus rapide et toujours plus efficace. C’est pourquoi Microsoft a lancé sa gamme de pads Xbox Elite Controller. De son côté, PlayStation préfère laisser cela à Nacon avec qui la firme nippone s’est associée pour sortir des versions « pro » des manettes PS4. Ainsi, nous nous retrouvons déjà avec la troisième version de ces manettes particulières. Qu’est-ce que cela vaut manette en main ? On vous fait notre compte rendu, après un mois d’utilisation.

Revolution Pro Controller 3 – Une manette premium

Les premières minutes en compagnie de cette manette premium sont forcément très bonnes, puisque nous découvrons la bête soigneusement emballée dans son packaging, avec une housse de protection en dur, plusieurs accessoires pour changer le poids de la manette, un long câble en fil tressé d’une longueur de trois mètres et une lingette pour tenir propre notre nouveau jouet. Enfin, « nouveau jouet » entre guillemets, car justement, cette manette est loin d’être un jouet. Il s’agit même d’une manette premium vendue tout de même 99,99€ (prix de vente conseillé et affiché sur le site de Nacon). Pour ce prix, on apprécie le contenu offert.

Esthétiquement, il est difficile de ne pas trouver de ressemblance avec la fameuse manette Xbox One. Les joysticks asymétriques renforcent forcément cette impression. Les joueurs PS4 de la première heure pourront être perturbés au départ par l’ergonomie de la manette, mais on s’y fait très vite et cela devient même plutôt agréable. La manette propose tous les boutons habituels de la DualShock 4, mais propose également quatre boutons supplémentaires à l’arrière de cette dernière. Et justement, c’est ici le principal intérêt de cette manette Revolution Pro Controller 3.

Et il y a un gros problème avec cette fonctionnalité, puisque le principal intérêt de la manette se retrouve à un endroit et une disposition vraiment pas du tout pratique. Pour gagner du temps dans vos tirs (sur un FPS), passes (sur un jeu de foot), passage de rapport (dans un jeu de courses), les boutons ont été placés à l’endroit où vos doigts sont censés arriver. Dans le but de pouvoir exercer qu’une toute petite pression sur ces derniers afin de les activer et gagner de précieuses millisecondes. Le problème, c’est que les boutons vont vraiment placés trop bas des poignées et il en devient même assez compliqué de les activer et bien souvent il arrive que l’on se trompe de bouton et que l’on appuie involontairement sur le bouton du haut alors qu’on voulait le bouton du bas. Il en devient tellement inconfortable qu’on finit par ne pas utiliser ses boutons de raccourcis qui sont quand même l’un des points essentiels de cette manette.

La manette est vendue avec six poids qui permettent de régler le poids de la manette au gramme près ! Ce qui permet d’avoir une manette plus ou moins lourde en fonction du souhait du joueur et cela est vraiment un point fort. Cela évite que certains joueurs puissent avoir cette impression de manette-jouet ultra légère. A contrario, pour les joueurs qui trouvent que la manette est lourde sur la longueur, cela leur permet de l’alléger facilement.

Parmi les nouveautés, nous retrouvons une croix directionnelle bien plus belle, de meilleure qualité. Nous avons quatre petites LED qui s’affichent juste au-dessous du pavé tactile pour pouvoir choisir et voir facilement sur quel profil nous sommes. On regrettera que les touches L1 et R1 soient un peu « dures » avec un petit « clic » perturbant. Nous regretterons également que la manette soit obligatoirement à utiliser branchée par câble et non sans fil.

Pour le reste, la maniabilité de cette Nacon Revolution Pro Controller est vraiment agréable. Les gâchettes L2 et R2 sont vraiment plaisantes à utiliser et se montrent vraiment très précises. La qualité des joysticks dépasse largement ceux de la DualShock 4 et sont assez précis. Sachant qu’il est bien entendu possible de régler leur précision ainsi que celles des gâchettes dans le logiciel Nacon pour paramétrer sa manette.

Un logiciel très moyen

Grâce au logiciel qu’il est possible de télécharger sur le site officiel de Nacon, il est possible de paramétrer intégralement sa manette. De la couleur du cercle lumineux autour du joystick droit, jusqu’aux différentes vibrations de la manette. Vibrations qui, au passage, sont vraiment top et rajoutent pas mal de bonnes sensations en jeu. Pour ce qui est du reste… C’est un peu plus délicat.

Le logiciel n’est pas vraiment simple à utiliser et beaucoup de joueurs risquent de vraiment perdre espoir dans l’idée de paramétrer parfaitement leur manette. Le logiciel se montre très précis permettant de régler au millimètre près la sensibilité des joysticks et des gâchettes, mais il n’est pas pratique. Nous passons des heures à nous y habituer, à comprendre les nombreuses options qui ne sont pas forcément bien expliquées. Et malheureusement, lorsque nous choisissons la facilité en regardant les profils de manette d’ores et déjà configurés par d’autres joueurs sur le site de Nacon… On se rend compte que finalement il y a seulement très peu de configurations !

Mon avis sur la Nacon Revolution Pro Controller 3

Cette manette Nacon Revolution Pro Controller 3 en reste malgré ses petits défauts, un très bon pad qui pourra satisfaire de nombreux joueurs. Petite chose que nous n’avons pas soulignée, l’entrée audio de la manette est également très bonne et fonctionne merveilleusement bien. En toute honnêteté, cette manette s’adresse surtout aux joueurs qui cherchent à faire de la compétition. À titre personnel, outre le confort offert par la manette qui propose une bonne prise en main et une maniabilité vraiment sympa, je ne pense pas être le joueur qui en tirera le plein profit. Car je joue surtout pour le plaisir et je ne recherche pas les meilleures performances. Cependant, elle peut vraiment être un avantage pour une autre gamme de joueurs. Ou, tout simplement pour ceux qui recherchent également le confort. On regrettera tout de même que les quatre boutons supplémentaires qui sont tout de même le centre d’intérêt de cette Revolution Pro Controller 3 soient vraiment mal exploités et désagréables à utiliser.

