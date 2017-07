Test de la semaine : Sony Xperia XZ Premium, la puissance à l’état brut

Sony est de retour sur le segment du haut de gamme avec le Sony Xperia XZ Premium. Un smartphone qui embarque ce que le constructeur japonais sait faire de mieux, mais cela suffira-t-il pour faire de l’ombre à la concurrence ? Voici le verdict de Presse-citron.

Présentation

Sony avait profité du Mobile World Congress pour renouveler sa gamme Xperia et présenté un nouveau modèle premium, le Sony Xperia XZ Premium. Fin 2015, nous avions déjà pu tester le Z5 Premium, premier smartphone avec un écran 4K et le XZ Premium se présente comme son successeur.

Oublier le haut de gamme, la gamme “Premium” se présente comme le très haut de gamme de Sony qui n’hésite pas à proposer ce qui se fait de mieux ou presque sur le papier.

Constructeur : Sony Modèle : Xperia XZ Premium Dimensions : 156 x 77 x 7,9 mm Taille d’écran : 5,5 pouces Technologie d’écran : IPS Écran : 3 840 x 2 160 pixels (4K) Poids : 195 grammes Capacité de la batterie : 3 230 mAh Appareil photo principal : 19 mégapixels (19 MP (4:3), 17 MP (16:9), 12 MP (4:3 & 16:9) Appareil photo avant : 13 mégapixels Version Android : Android 7.1 Nougat Interface utilisateur : Xperia UI RAM : 4 Go Mémoire : 64 Go + micro SD (jusqu’à 256 Go) Processeur : Qualcomm Snapdragon 835 Nombre de cœurs : 8 Fréquence d’horloge maximale : 2,45 Ghz Connectivité : A-GNSS (GPS + GLONASS)

Wi-Fi Miracast

Technologie sans fil Bluetooth 5.0

DLNA Certified

Google Cast

NFC

Port USB 3.1 Gen 1 / USB Type-C Couleurs : Chrome lumineux, noir abyssal, rose bronze

Un écran 4K HDR soutenu par un Snapdragon 835 et un mode super slow motion qui permet d’enregistrer des vidéos à 960 images par seconde. Sony a mis les petits plats dans les grands pour son XZ Premium, mais cela est-il suffisant pour revenir dans la course et s’imposer comme le smartphone Android référence de l’année ?

Voici notre test du Sony Xperia XZ Premium.

Design

Pour ce modèle Premium, Sony a décidé de jouer la carte de l’innovation… Non, nous aurions aimé écrire ça, mais Sony mise encore et toujours sur son bon vieux design rectangulaire. Certes, cela permet de distinguer dès le premier coup d’œil un Xperia de la concurrence, mais aussi de mélanger les Xperia entre eux. Hormis la différence de taille d’écran, il n’est pas toujours facile de distinguer un Xperia d’un autre et cela fait plusieurs années que ça dure.

Néanmoins, si la marque insiste, c’est qu’elle a su trouver son public et on les comprend. Le côté brut rectangulaire n’est pas déplaisant et donne un côté imposant XZ Premium, peut-être un peu trop d’ailleurs, le smartphone est grand et plutôt lourd puisqu’il approche les 200 grammes.

Tiens, un Sony Xperia !

Le principal problème pour le design d’un Xperia en 2017, c’est son ratio taille/écran. Les bords d’écran sont vraiment larges et l’on a l’impression que Sony n’a pas cherché à optimiser la taille de son appareil.

Sans renier ses principes et tomber dans la mode du borderless, on aurait pu espérer avoir un smartphone plus compact et qui se démarque un peu plus des autres Xperia. Néanmoins, il n’y a toujours rien à dire sur la construction et les finitions de ce modèle, Sony est un des maîtres en la matière et son Xperia XZ Premium porte bien son nom.

Autre caractéristique directement liée au positionnement du smartphone, le choix d’une finition brillante avec effet miroir. Le résultat est séduisant, notamment pour notre version chrome lumineux, mais n’est pas vraiment fait pour les utilisateurs maniaques. Si le Xperia XZ Premium possède un lecteur d’empreinte digitale, sa face arrière collectionne pour sa part les empreintes de doigt.

Sony assume le côté bijou de son appareil et on ne peut lui reprocher le choix d’une face brillante, mais il faut en tenir compte.

Concernant la prise en main, le manque de compacité se fait ressentir, mais elle reste plutôt agréable dans l’ensemble, notamment grâce aux bordures légèrement arrondies. Avec ses 5,5 pouces, on est toutefois plus à l’aise en tenant le smartphone à deux mains, l’arrière est en effet plutôt glissant et les angles de l’appareil peuvent gêner l’utilisation à une main.

Ecran

L’écran du Sony Xperia XZ Premium est présenté comme l’un de ses gros points forts. Sur le papier, on retrouve une dalle IPS de 5,5 pouces 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), une promesse alléchante, mais pas tout à fait respectée.

Comme son prédécesseur, le Z5 Premium, le XZ Premium est présenté comme un smartphone 4K, mais il propose la plupart du temps du Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et bascule vers une résolution supérieure lorsqu’un contenu multimédia est affiché. Le choix de Sony est compréhensible pour permettre d’économiser la batterie et parce que la 4K sur un écran de 5,5 pouces n’est nécessaire que pour un certain type d’utilisation (vidéo, VR…).

Cependant, nous sommes obligés d’évoquer un point important relevé par nos confrères du site Les Numériques, le Xperia XZ Premium n’est pas réellement un smartphone “4K” et n’affiche pas de contenu en UHD. Si cela est difficilement perceptible au quotidien, on apprend notamment que “la dalle IPS du XZ Premium ne dispose pas d’un agencement rectiligne de ses sous-pixels”. Résultat, le nouveau modèle haut de gamme de Sony ne se démarque pas de ses principaux concurrents qui n’ont pourtant “que” des dalles 2K.

Hors ce point forcément décevant, l’écran se révèle très bon, en particulier au niveau des couleurs et de la luminosité. Comme souvent chez Sony, la température des couleurs est bonne même si on notera une légère tendance à tirer vers le bleu.

Interface

Comme pour le design, Sony ne semble pas aimer le changement. On retrouve Android 7.1.1 Nougat et une interface sobre, loin d’être surchargée malgré la présence de nombreuses applications préinstallées impossibles à supprimer, mais que l’on peut désactiver.

Cette approche minimaliste nous donne une interface fluide et claire ainsi qu’une bonne intégration des applications maison et des fonctions intelligentes. On reprochera peut-être à l’interface Xperia UI de manquer de personnalité et de ne pas proposer plus d’options pour se démarquer de ses concurrents (LG et Samsung).

En revanche, le choix de Sony devrait ravir les amateurs d’Android stock.

Performances

Avec un Snapdragon 835, 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go, on attend des performances de premier plan de la part du Xperia XZ Premium. On ne va pas tourner autour du pot, le smartphone de Sony est un monstre de puissance, capable d’engloutir les jeux et les applications les plus lourdes sans sourciller.

Le smartphone est fluide en toutes circonstances, logique avec une telle puce et forcément agréable pour l’utilisateur.

Dernier point et malgré sa puissance, la chauffe reste maîtrisée.

Multimédia

Sur ses haut de gamme, Sony nous a habitués à de belles performances, mais le constructeur japonais n’arrive pourtant pas à s’inviter sur le podium des photophones. Pour son XZ Premium, Sony propose un capteur Motion Eye de 19 mégapixels, capable de filmer en Super slow motion à 960 images par secondes. À l’avant, un capteur de 13 mégapixels est proposé (f/2.0).

Photo

Le XZ Premium est une belle surprise sur la partie photo. Si on ne lui décerne pas le titre de photophone de l’année, Sony montre qu’il est capable de faire progresser ses smartphones et on s’approche d’une solution vraiment haut de gamme.

Sony progresse enfin !

Les résultats sont très convaincants lorsque la luminosité est bonne et le capteur montre de nets progrès en basse luminosité. Cette amélioration s’explique en partie par le traitement logiciel apporté par Sony qui lisse un peu plus les photos.

Un choix pertinent et une colorimétrie fidèle font du XZ Premium un bon photophone mais les concurrents les plus sérieux ont toujours une petite longueur d’avance (double capteur ?).

(également disponible sur Dropbox)

Son

Rien à redire sur le plan sonore, les deux haut-parleurs situés en façade font correctement le job. Concernant la prise mini-jack, Sony a décidé de la conserver et c’est une bonne nouvelle puisque celle-ci est à la hauteur des attentes.

Vidéo

Avec un très bon écran de 5,5 pouces et une partie sonore séduisante, le smartphone de Sony est taillé pour un usage multimédia. Ici, on s’intéressera surtout à la particularité du nouveau capteur de Sony, sa capacité à filmer à une cadence de 960 images par seconde en 720p.

La présence de ce mode “Super ralenti” intrigue et il faut bien le dire, les résultats sont très convaincants à condition de l’utiliser lorsque les conditions de luminosité sont bonnes. Au quotidien, l’option reste assez gadget, mais elle a de quoi impressionner et pourra permettre de réaliser de belles vidéos.

On vous laisse regarder quelques extraits :

Notons également que le XZ Premium peut filmer en 4K mais Sony a décidé de séparer cette option du mode vidéo. Il faut passer par l’onglet Applis d’appareil photo pour y accéder, un choix étonnant.

Autonomie

Très performant, on pouvait craindre que le XZ Premium soit en difficulté au niveau de l’autonomie avec un “écran 4K” et un Spadragon 835. Il n’en est rien, Sony a soigné l’autonomie de son haut de gamme et on se retrouve avec un smartphone performant et endurant.

Le Xperia XZ Premium sera capable de tenir près de deux jours avec une utilisation “normale”. En le poussant un peu plus (plus de photos et jeux), on sera plus proche d’une journée et demie d’autonomie.

Dans les deux cas, les résultats sont très satisfaisants.

Le rapport qualité/prix

Le Sony Xperia XZ Premium est proposé à 799 euros, un prix élevé, mais conforme au secteur haut de gamme. Un secteur très concurrentiel où le smartphone de Sony peine quand même à se démarquer.

La concurrence sud-coréenne (LG G6 et Galaxy S8) ne manque pas d’arguments et si la puissance est un atout de taille pour le XZ Premium, il pourrait se heurter à la concurrence d’un One Plus 5. Un smartphone qui impressionne lui aussi sur le papier et bénéficie d’un très bon rapport qualité-prix.

Conclusion

Le Xperia XZ Premium est un très bon smartphone. On apprécie sa puissance, sa bonne autonomie, son très bon comportement en photos et la patte Sony au niveau des finitions. Annoncé comme un argument de poids, l’écran du smartphone premium de Sony est très bon, mais ne répond pas complètement aux attentes, il n’atteint pas la définition annoncée.

Enfin, si le design d’un smartphone dépend des goûts de chacun, force et de constater que Sony ne cherche pas à innover sur ce plan et cela commence à se voir. Le Xperia XZ Premium est certes séduisant avec le contraste entre son côté brut et son effet miroir mais on a affaire à un bloc rectangulaire plutôt imposant.

On notera également la décision de conserver de larges bords d’écran pendant que la concurrence mise sur le borderless.

À l’usage, on prend toutefois plaisir à utiliser ce smartphone qui sait tout (bien) faire, notamment sur la partie multimédia. Avec un petit effort sur le prix, le Xperia XZ Premium pourrait bien s’inviter dans la discussion chez les utilisateurs à la recherche d’un modèle haut de gamme.

Le Sony Xperia XZ Premium est proposé au prix de 799,00 euros.

J’aime

les performances

le capteur photo qui progresse

l’autonomie

les finitions “premium”

taillé pour un usage multimédia

le très bon écran…

J’aime moins