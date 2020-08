Test de Tell Me Why : voyager dans les souvenirs d’Alyson et Tyler

Voilà maintenant une dizaine d’années que le studio français Dontnod Entertainement nous montre qu’ils ont une maîtrise parfaite des jeux narratifs ayant pour but de traiter de nombreux sujets sensibles de manière remarquable. Du premier Life is Strange en 2015 qui ciblait le harcèlement scolaire ou les troubles psychologiques qui peuvent mener au suicide en passant par le second opus, qui lui ciblait principalement le racisme et la corruption.

Dontnod Entertainment parvient de manière très ingénieuse à nous surprendre, nous émouvoir et nous sensibiliser. Avec Tell Me Why, le studio vient une nouvelle fois traiter un sujet sensible avec la tolérance, l’acceptation de soi, la transidentité. Pour la première fois dans un jeu vidéo, le personnage principal est transgenre et Dontnod parvient une nouvelle fois à bousculer les codes. Est-ce que cela aura autant d’impact que dans leurs anciennes productions ? On voit cela tout de suite !

« Dis-moi pourquoi ? »

Tell Me Why nous plonge dans la vie d’Alyson et Tyler Ronan, un frère et une sœur jumeaux qui se retrouvent après une longue séparation de dix ans. L’histoire se déroule dans une petite ville en Alaska aux États-Unis, et nous allons assister aux retrouvailles du frère et de la sœur. Ces derniers vont voyager à travers leurs souvenirs en retournant dans leur ancienne maison, là où ils ont perdu leur mère. Mais au cours de cette aventure, Alyson et Tyler se rendent compte qu’ils sont liés par un étrange lien. Ces derniers peuvent ainsi communiquer par la pensée et peuvent également se remémorer leurs souvenirs d’enfance.

C’est d’ailleurs en parcourant leur passé qu’Alyson et Tyler vont faire remonter à la surface de nombreuses zones d’ombres de leur enfance, concernant leur mère, mais aussi les amis et l’entourage de leur famille. Le frère et la sœur partent donc en quête de vérité et de réponses qui ne seront pas toujours simples à accepter et à encaisser.

Tell Me Why met en avant l’acceptation de soi, mais aussi la tolérance d’autrui à travers la transsexualité de Tyler. Dans ces souvenirs d’enfance, nous découvrons la petite Bonnie, sœur d’Alyson. Tandis que dans le présent, nous faisons face à Tyler, le frère d’Alyson. Dontnod parvient à réaliser de belles transitions et nous montrer à quel point s’accepter est difficile surtout quand nous nous sentons mal dans notre peau. Quand nous savons au fond de nouveau que nous sommes dans un mauvais corps. Mais Dontnod parvient également à nous montrer à quel point le regard et le jugement des gens peuvent eux aussi être compliqués et même destructeurs.

Le jeu est encore une fois une véritable leçon d’humanité et de tolérance qui ne plaira pas à tout le monde malheureusement. Et pourtant, cela est tellement nécessaire et normal en 2020. Les personnages d’Alyson et Tyler sont très bien écrits et nous validons complètement les choix du studio.

Nous n’irons pas plus loin dans le scénario et la narration. Dans un premier temps pour éviter tout spoil, mais aussi et surtout parce que l’appréciation d’une histoire est propre à chacun. De mon côté, je dirai simplement que nous sommes face à du grand Dontnod, que ce soit dans l’histoire, la mise en scène ou la façon dont certaines séquences ont été tournées et proposées aux joueurs.

Life is Strange 3 ?

Alors il serait assez surprenant de ne pas faire le lien entre Tell Me Why et Life is Strange 3. En effet, les deux licences ont énormément de choses en commun. Comme le fait de mettre en scène deux protagonistes. Que ce soit des meilleures amies dans Life is Strange. Deux frères dans Life is Strange 2. Ou alors un frère et une sœur dans Tell Me Why.

Là où Sean et Daniel Diaz (les deux frères de Life is Strange 2) se désignaient comme deux loups solitaires, Alyson et Tyler se considèrent comme deux gobelins. Il y a énormément de similitudes dans les relations entre les personnages entre les histoires des deux premiers Life is Strange et ceux de Tell Me Why.

Enfin, nous retrouvons aussi la présence d’événements paranormaux qui ne s’expliquent pas vraiment. Mélanger tout cela et ajouter une ambiance particulière, une direction artistique, des séquences propres aux jeux Dontnod… Et nous avons vraiment du mal à faire la différence entre les deux licences.

La touche Dontnod qui fait toute la différence

Alors oui, il est très compliqué de faire la différence entre Life is Strange et Tell Me Why. D’ailleurs, le studio français aurait-il choisi ce titre puisque le jeu est une exclusivité PC et Xbox ? Afin de ne pas priver les joueurs PlayStation d’un véritable troisième opus ? Une question qui restera sans réponse, mais ce n’est pas le plus important.

Car oui, les deux premiers opus de Life is Strange sont vraiment fantastiques, alors est-ce que nous allons vraiment nous plaindre d’avoir un Tell Me Why qui s’en inspire grandement ? Outre l’histoire des personnages, nous retrouvons tout ce qui fait le succès des somptueux jeux narratifs du studio français. Dès les premières minutes du jeu, nous sommes face à ce qui fait la renommée du studio. Une séquence d’introduction avec des plans bien choisis, une musique entraînante qui vont tout de suite nous transcender. On pose la manette et l’on devient simplement spectateur.

Dontnod arrive toujours à nous proposer des séquences fortes, où il ne se passe pas forcément grand-chose, mais qui parviennent tout de même à nous captiver. On ne compte plus les nombreuses séquences dans les deux premiers Life is Strange où rien ne se passait à l’écran. On était seulement face à un paysage sublime avec une petite musique et l’on pouvait rester cinq minutes à ne rien faire. Des moments qui manquaient terriblement dans Life is Strange : Before the Storm, le spin-off qui fut développé par Deck Nine Games.

Dans Tell Me Why nous retrouvons ces moments. Les graphismes sont encore améliorés depuis Life is Strange 2 nous proposant toujours cette direction artistique assumée dans un style cartoon qui fonctionne parfaitement. Les musiques et thèmes collent parfaitement à l’histoire et nous plongent dans des passages forts. Dontnod nous prouve que réaliser ce genre de séquences est complexe, pas donner à tout le monde, et qu’eux parviennent à le maîtriser depuis de nombreuses années.

Une connexion particulière

La relation frère/sœur est donc primordiale dans Tell Me Why. Et tout au long de notre aventure au fil des différents épisodes cette dernière ne va cesser de devenir de plus en plus importante. En effet, Alyson et Tyler semblent pouvoir communiquer et partager leurs souvenirs d’enfance.

Lors de nombreux moments dans l’histoire, la manette se mettra à vibrer et des scintillements apparaîtront à l’écran. C’est le signe qu’un souvenir d’enfance se trouve dans les parages. Il faudra alors maintenir la touche « RT » afin de faire apparaître encore plus de petites étoiles qui scintillent afin de trouver le souvenir en question. Les souvenirs sont importants pour la suite de l’aventure.

Si certains souvenirs sont là uniquement pour faire remonter les souvenirs d’Alyson et Tyler, la plupart seront très importants pour parvenir à trouver les réponses à leurs questions. Parfois, Alyson et Tyler ne seront pas toujours d’accord et l’on pourra choisir quel souvenir semble le plus crédible. Ainsi, nous retrouvons là encore le système de choix que l’on pouvait avoir dans Life is Strange. Et là encore, il ne faudra pas prendre des décisions trop hâtives afin d’éviter de changer le fil de l’histoire.

Alyson et Tyler peuvent également communiquer par la pensée. Lorsque vous vous retrouvez dans des lieux où vous ne pouvez pas forcément parler, il est possible d’interagir entre le frère et la sœur par la pensée pour essayer de se sortir de mauvaises situations ou pour parvenir à ruser devant les personnes que vous interrogez. Là encore, il faudra appuyer sur la touche RT pour avoir un second discours entre le frère et la sœur avec plusieurs choix de réponses pour essayer de venir à bout de leur interrogatoire ou se sortir d’une mauvaise situation.

Enfin, la nouvelle petite feature intéressante, c’est la possibilité de pouvoir ignorer (ou non) certains dialogues. À de nombreux moments dans l’histoire, la touche « LT » apparaît à l’écran avec un petit chronomètre. Vous avez ainsi un temps imparti pour appuyer dessus et poursuivre la conversation avec les personnages en question. Si vous n’appuyez pas, la conversation s’arrête et il sera possible de louper des conversations alternatives.

Dans l’ensemble, le gameplay n’est pas une révolution, nous restons dans un point’n’click basique qui propose tout de même certaines possibilités sympathiques.

Une aventure en trois temps

Tell Me Why est découpé en trois épisodes qui sortiront sur Xbox One et PC (inclus dans le Game Pass) dans les prochaines semaines. Le premier épisode est disponible dès aujourd’hui, tandis que l’épisode 2 arrivera le 3 septembre et l’épisode final sera disponible le 10 septembre.

La durée de vie du jeu est plutôt correcte. Comptez environ quatre à cinq heures par épisodes en fonction de votre façon de jouer (si vous souhaitez découvrir tous les objets à collecter et fouiller les moindres recoins, si vous souhaitez aller jusqu’au bout de chaque discours optionnel, etc…). Une fois les trois épisodes terminés, cela nous donne un jeu d’une dizaine d’heures de jeu.

Techniquement le jeu est plutôt bon, même si à quelques moments nous avons pu rencontrer quelques légers bugs et chutes de framerates. Mais bien de méchant en tout cas sur Xbox One X.

Mon avis sur Tell Me Why

Avec Tell Me Why, le studio français Dontnod parvient une nouvelle fois à nous surprendre, nous émouvoir et nous séduire avec une aventure encore une fois forte, marquée par de nombreux moments importants et avec derrière tout cela un beau message. Le jeu vous proposera une nouvelle fois de vivre une expérience narrative plaisante et parfois bouleversante qui plaira à tous les joueurs fans du genre. Tell Me Why proposer un récit de grande qualité avec une narration maîtrisée, saupoudré de petits moments uniques dont seul Dontnod à le secret. Un vrai plaisir.