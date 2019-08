Test DJI Osmo Mobile 3 : le stabilisateur smartphone de référence

Test du DJI Osmo Mobile 3 et avis en vidéo

Comme la majorité de mes tests sur le site, vous pouvez découvrir mon avis sur le Osmo Mobile 3 en vidéo ci-dessous. C’est tout de même le format le plus pratique pour voir ce que donne ce stabilisateur smartphone. Pour ne manquer aucune vidéo Presse-citron, n’hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant à la chaîne YouTube. Pour les amoureux du texte, vous pouvez retrouver le test complet du Osmo Mobile 3 sous la vidéo.

Design et Hardware

Alors que la différence de design était moins marquée entre le Osmo Mobile et le Osmo Mobile 2, la troisième version marque un vrai tournant pour le constructeur chinois. Il est plus compact que son grand frère et la poignée est légèrement inclinée pour une meilleure prise en main. C’est, pour moi, un point fort, et l’ergonomie est encore améliorée, cependant certains regretteront de ne plus pouvoir poser le Osmo Mobile 3 sans recourir à un support. La nouveauté majeure repose dans le fait que le Osmo Mobile 3 est un stabilisateur pliable, ce qui le rend encore plus simple à transporter. Le poids est aussi logiquement en baisse, même si l’autonomie reste la même avec 15 heures annoncées. J’ai testé en voyage le Osmo Mobile pendant 3 heures allumées + des prises de vues dans Lyon, et les trois témoins de la batterie sont toujours éclairés, c’est très bon signe !

Ce nouveau design permet également de ne pas entraver le port de chargement du Osmo Mobile 3, comme il ne repose plus contre l’un des axes (c’était le cas du 2). Vous pouvez donc y brancher un micro, ou tout simplement charger votre smartphone avec le Osmo Mobile 3, un port USB sur le côté permettant de le transformer en batterie externe. Pratique et malin à la fois.

La nouvelle forme permet aussi de passer en mode vertical ou horizontal sans avoir à retirer son smartphone, ce qui est bien plus simple, qu’avant, l’opération était bien plus fastidieuse. La seule contrainte que vous avez avant d’utiliser le Osmo Mobile 3 est de trouver le point d’équilibre. Comme il n’y a que le smartphone à bouger, c’est bien plus simple que sur un stabilisateur de caméra, et on prend rapidement le coup de main. Par contre le seul point frustrant que j’ai noté, c’est le fait d’avoir à réfléchir au sens du téléphone, sinon vous vous retrouverez souvent avec la caméra à l’envers. Si vous avez acheté le DJI Osmo Mobile 3 pensez à cela : il faut toujours que la caméra du smartphone soit à gauche du logo DJI une fois le stabilisateur déplié.

On retrouve à l’avant le bouton M pour lancer l’enregistrement photo ou vidéo, un bouton de mode qui sert à changer de mode, à passer du vertical à l’horizontale en double cliquant et à allumer/éteindre le Osmo Mobile 3 avec un appui long. Je vous conseille de régler dans l’app DJI Mimo le bouton M sur la fonction raccourcis qui vous permet d’accéder aux menus sans toucher l’écran. Le Joystick est toujours de la partie et vous permet de regler le gimball à votre convenance ou faire des pans et tilts manuels. À l’arrière la gâchette est aussi de retour, elle permet de recentrer le gimball en double cliquant, de passer de selfie à caméra arrière avec un triple clic, et le simple clic est capable de lancer l’Active Track (il faut l’activer dans les options).

Sur le côté on retrouve un slider pour zoomer et dézoomer sur le smartphone.

Le Osmo Mobile 3 est vendu, soit seul à 109€, soit en bundle à 129€, et c’est ce pack que je vous conseille, le trepied étant indispensable pour les modes de prise de vue, et la sacoche de transport est très pratique. Mise à côté de celle du Osmo Mobile 2, on se rend rapidement compte de la différence entre les deux modèles en termes d’encombrement.

Application : place à DJI Mimo

C’est une nouveauté importante : DJI a fait le choix d’utiliser son application DJI Mimo pour cet Osmo Mobile 3, exit donc DJI Go. C’est l’applciation utilisée pour le DJI Osmo Pocket et l’Osmo Action, et l’accent est mis sur le côté social. Le mode vertical est particulièrement pertinent et vous permet de faire des vidéos stabilisées à destination des stories Snapchat, Instagram ou Facebook. Le Osmo Mobile 3 se connecte toujours via Bluetooth à l’application via le Bluetooth, et la mise en route est on ne peut plus simple.

Après vous avez accès à tous les modes classiques, déjà présents sur les versions précédentes. Vous pouvez filmer, prendre des photos, prendre des timelapses, des timelapse en mouvement, des photos panoramiques et accéder au mode « Story » déjà présent sur le Osmo Pocket. Ce dernier vous donne accès à 13 enchaînements de mouvements préprogrammés. Une fois vos pastilles tournées, elles sont montées et misent en musique. L’effet est assez marrant, mais je me vois mal l’utiliser au quotidien. Pour un partage social dans un story c’est par contre un atout intéressant.

La fonction qui m’a le plus impressionnée c’est la mise en oeuvre de l’Active Track 3.0 qui est tout simplement impressionnant. Pour l’activer, vous pouvez dessiner un rectangle autour de votre cible, la verrouiller grâce à la gâchette arrière, ou utiliser la détection de mouvement. En faisant un V avec vos doigts l’Active Track vous repère et lance soit une photo soit une vidéo. Pour une personne comme moi qui a l’habitude de tourner des vidéos de test en étant seule, c’est un vrai atout.

Sur l’accueil de l’application vous avez également accès à une partie pour faire du coupage et du montage de vidéo, mais j’ai toujours eu du mal avec ce type de fonctionnalités sur smartphone.

Mon avis sur le DJI Osmo Mobile 3

Un point que je n’ai pas abordé dans ce test, et qui est pourtant capital : la stabilisation de l’image. Elle est tout bonnement excellente sur ce Osmo Mobile 3. À cela, DJI y ajoute toutes ses fonctionnalités intelligentes ainsi que des modes de prises de vues variés. Le format compact et la baisse de prix en font un atout de choix pour filmer vos vacances, ou dans une utilisation pro pour les reportages sur le terrain. Une nouvelle fois la marque chinoise réussit son coup, et le Osmo Mobile 3 est tout simplement un excellent produit, avec un rapport qualité-prix ultra compétitif. C’est le stabilisateur que je conseillerais à tout le monde, DJI étant très en avance sur la concurrence au niveau du software. Je vous conseille de partir sur le pack combo dans tous les cas, et je plains les personnes ayant acheté récemment un Osmo Mobile 2.