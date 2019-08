DJI vient de lancer son nouveau stabilisateur de smartphone, l’Osmo Mobile 3. Il apporte son lot de nouveauté, dans un package plus compact et moins lourd, et permet à tous de stabiliser sans effort ses vidéos faites au smartphone. Dès lors, où acheter le DJI Osmo Mobile 3 au meilleur prix ?

Tout s’améliore dans ce nouveau modèle par rapport à aux modèles précédents et, cerise sur le gâteau, le DJI Osmo Mobile 3 n’est pas cher. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les meilleurs tarifs actuels du DJI Osmo Mobile 3, chez tous les marchands en France.

Ci-dessous, vous pouvez découvrir notre tableau comparatif en temps réel du meilleur prix du Osmo Mobile chez les principaux commerçants français. Le prix public du modèle est de 109 € ce qui le place 40€ en dessous de l’Osmo Mobile 2, et plus de 150€ en dessous du premier modèle ! Un bundle est aussi vendu à 129€, ce qui est très intéressant en sachant qu’il ajoute au stabilisateur un trépied et une sacoche de transport.

Le trépied est particulièrement intéressant, car il vous permettra d’utiliser directement certains modes comme le Motion Timelapse ou le suivi de personne (ou d’objet) avec le tout nouveau mode « Active Track 3.0 ». La sacoche de transport permet de transporter l’Osmo Mobile 3 de façon sécurisée.

L’Osmo Mobile 3 : cap sur les réseaux sociaux

Le DJI Osmo Pocket a marqué un tournant dans les stabilisateurs de la marque. Avec son format encore plus compact, il a ouvert la voie au Ronin SC, mais aussi à la DJI Osmo Action, une concurrente directe de la GoPro Hero 7. Le stabilisateur smartphone Osmo Mobile 3 reprend tout un tas de bonnes idées, mais là où se démarque vraiment du 2, c’est dans le fait qu’il puisse se replier, ce qui est plus que pratique pour assurer son transport, comme il prend encore moins de place. L’autre gros changement est au niveau du tarif, encore moins cher sur cet Osmo Mobile 3.

Il est avant tout pensé pour les réseaux sociaux, comme il utilise l’application DJI Mimo. Cette dernière reprend les modes intelligents présents sur les précédents modèles, comme le Motion Timelapse, l’Hyperlapse, l’Active Track ou le mode Sport. La grande nouveauté est l’arrivée du mode Story, comme sur le Osmo Pocket. Cette fonction vous permet de créer des mini clips animés en suivant des instructions simples.

Vous pouvez ensuite les partager très simplement sur la plupart des réseaux sociaux, et le Osmo Mobile 3 se démarque de la concurrence grâce à l’intelligence de son logiciel et de l’application DJI Mimo. Le contrôle avec les gestes est aussi de la partie et vous permet de lancer des vidéos ou déclencher une photo avec un geste.

Le Osmo Mobile 3 pèse 405 grammes et l’autonomie annoncée est de 15 heures, de quoi filmer toute la journée pendant les vacances.

Le Osmo Mobile 3 est pliable

Avant de s’intéresser à où acheter le DJI Osmo Mobile 3 au meilleur prix, voyons ce que le stabilisateur propose d’autre. Son format replié est de 15,7 x 13 x 4,6 cm, ce qui peut lui permettre de rentrer dans une poche de pull par exemple. Sa poignée est légèrement inclinée, ce qui lui confère une meilleure prise en main. Il utilise le Bluetooth 5.0 pour communiquer avec le smartphone, et une molette de zoom vous permet de contrôler intégralement votre mobile.

Alors qu’il est le tout dernier modèle, son prix est encore plus accessible que le Osmo Mobile 2, un conseil, n’achetez à partir d’aujourd’hui que le Osmo Mobile 3 si vous avez le choix. Avec un peu de technique et un bon smartphone, vous pourrez réaliser de superbe plan, pour que vos souvenirs aient du style.

DJI indique que l’Osmo Mobile 3 peut stabiliser des smartphones allant jusqu’à 230 grammes, la plupart des modèles sont donc supportés. La recharge s’effectue par USB-C, et une prise USB classique vous permet également de recharger votre smartphone grâce à l’Osmo Mobile 3.

Un stabilisateur smartphone avec un prix en baisse

Pour rappel, le Osmo Mobile 3 moins cher que son grand frère, l’Osmo Mobile 2. DJI répond ainsi à la concurrence représentée par Feiyu ou Zhiyun . Il se place donc avec un excellent rapport qualité-prix et l’intelligence de l’app Mimo en fait l’acteur le plus qualitatif du marché.

On s’attend à ce que les principaux commerçants français profitent des périodes de réduction pour attirer les clients vers leur offre. Nous mettrons bien évidemment à jour automatiquement le meilleur prix pour acheter le DJI Osmo Mobile 3 affiché par les enseignes via notre tableau comparatif ci-dessous.

Pour acheter le Osmo Mobile 3 au meilleur prix, il faudra parfois être rapide. En effet, les rares remises que l’on peut voir chez les grands marchands comme Amazon, Fnac ou Cdiscount ne durent jamais longtemps, et il faut donc saisir vite sa chance pour bénéficier d’un tarif avantageux sur le produit.