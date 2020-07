Test Drive Unlimited Solar Crown : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

Grande licence de jeu de voitures au début des années 2000, Test Drive Unlimited a imposé son style et son genre, pour littéralement marquer l’histoire des jeux de courses sur PC et consoles. Plus de 14 ans après le premier jeu, et après un second opus en 2011 lui aussi très bien reçu par la presse et les joueurs, la licence n’a jamais trouvée de digne successeur. Unique aux yeux de nombreux fans, « TDU » représente le jeu de course parfait qui aura inspiré de nombreux autres jeux par la suite.

Forza Horion dès 2012 qui aura trois suites de très grande qualité. Mais aussi The Crew dès 2014 du côté d’Ubisoft. Pour cette licence, c’est encore plus particulier, étant donné que les développeurs de The Crew sont en partie composés de toute l’équipe qui est à l’origine de Test Drive Unlimited.

En effet, après la sortie de TDU 2 en 2011, le studio français Eden Games qui est à l’origine de la licence va déposer le bilan. Le 29 janvier 2013, Eden Games est placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Par miracle, le 31 octobre 2013, une société est de nouveau créée, avec le même nom par d’anciens employés et le financement des fonds ID Invest et Monster Capital.

Toute fois, le studio va totalement abandonner la série Unlimited et se concentrera principalement sur le développement d’une nouvelle licence à savoir Gear Club (sur mobile et Nintendo Switch).

Il faudra attendre 2016 pour que l’éditeur français Bigben Interactive (désormais Nacon), rachète les droits de la licence Test Drive (dont le spin-off Unlimited). Dès 2018, c’est le studio KT Racing qui est racheté par Nacon et le projet Test Drive Unlimited 3 est lancé. Finalement, le projet sera révélé en 2020 lors d’une conférence Nacon en juillet.

Malgré quelques leaks, Test Drive Unlimited Solar Crown sera annoncé officiellement pour le plus grand bonheur des fans de la licence. Le nom « Solar Crown » (ou Couronne Solaire) fait directement référence au nom de la principale compétition au cœur de Test Drive Unlimited 2 sur PS3, Xbox 360 et PC.



DATE DE SORTIE : N.C

ÉDITEUR : Nacon

DÉVELOPPEUR : KT Racing

DÉBUT DU PROJET : 2018

SUPPORTS : PS5, Xbox Series X , PC

MULTIJOUEURS : N.C

SEASON PASS : N.C

MICRO-TRANSACTIONS : N.C



LE RETOUR INESPÉRÉ ?

Après la descente aux enfers d’Eden Games (quelques mois seulement après la sortie de Test Drive Unlimited 2), les fans de la saga Test Drive ont très rapidement baissé les bras. Le jeu devait être soutenu pendant de longs mois par les équipes proposant de nombreux contenus additionnels (en plus du fameux casino et de quelques voitures et motos).

Très vite, le jeu fut à l’abandon, les serveurs n’étaient plus maintenus, et lors de la « renaissance » du studio dès 2013, la saga fut littéralement abandonnée au profit d’autres projets. De même, même après le rachat de la licence en 2016 par BigBen, il faudra attendre plus de quatre ans pour que les premières rumeurs arrivent sur le Net.

En effet, le secret du développement d’un nouveau « Test Drive Unlimited » fut bien gardé par l’éditeur français entre 2018 et quelques semaines avant son reveal en juillet 2020. La saga Test Drive (qui existe depuis 1987) ainsi que son spin-off Unlimited (qui existe depuis 2006) reviennent de loin, mais ils reviennent. Et l’on espère que ce sera un retour gagnant !

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Test Drive est une licence de courses de voiture qui existe depuis la fin des années 1980. À ce jour, nous comptons 20 jeux dont le dernier en date est Test Drive Ferrari Racing Legends sorti en 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC. À la base, la série Test Drive est une série de courses de voitures de luxe où l’idée était d’aller d’un point A à un point B et de finir premier.

Avec le temps, la saga a commencé à se diversifier et proposer des spin-off, comme Test Drive : Eve of the Destruction en 2004 qui était un jeu de courses dans l’esprit destruction derby où tous les coups étaient permis. Entre 1997 et 2001, c’est les Test Drive Off-Road qui proposés aux joueurs de se spécialiser dans les courses de véhicules tout-terrain. En 2000, la série proposait même du deux roues avec Test Drive Cycles !

Mais le sommet de la saga, c’est en 2006 avec Test Drive Unlimited. Avec ce spin-off, la licence Test Drive a réuni tout dans un seul jeu. Les voitures de luxe, les motos, les véhicules tout-terrain. Le tout avec de nouveaux ajouts qui rendent Test Drive Unlimited unique et assez incroyable par rapport aux autres jeux de courses.

Avec cette licence, vous débutez par la création de votre avatar, puis par l’achat de votre premier véhicule. Le tout se fait par l’intermédiaire d’un concessionnaire automobile (et non en passant « simplement » par un menu ou un téléphone magique). Il faudra ensuite vous trouver un logement qui là encore demande de passer par une agence immobilière, qui pourra vous faire visiter plusieurs maisons ou appartements avant d’investir.

Enfin, il faudra soigner votre style, personnaliser votre apparence et partir sur les routes d’une île paradisiaque pour devenir le champion. Avec Test Drive Unlimited 2, c’était l’introduction de la compétition « Solar Crown » qui semble être de retour dans ce nouvel opus.

Enfin, il s’agit aussi de s’amuser, de rouler, de découvrir et d’explorer une map gigantesque. En effet, la particularité de Test Drive Unlimited est de proposé une map à échelle 1:1. Ainsi, les joueurs avaient la joie de rouler sur les quelques #500 kms de route de l’île d’Oahu (Hawaï) dans le premier opus, ainsi que celle d’Ibiza (380kms de route) dans le second opus.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 À ce jour (22 juillet 2020), la presse n’a pas encore eu la chance de découvrir un aperçu de Test Drive Unlimited : Solar Crown. Il n’est donc pas possible de donner un avis sur le jeu.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Avant toute chose, il faut savoir que le développement de Test Drive Unlimited Solar Crown en est qu’à ses débuts. Ainsi, le jeu ne dispose pas de date de sortie, et nous savons d’ores et déjà que le jeu est attendu sur les consoles next-gen. Ainsi, il ne faut sans doute pas attendre que le jeu avant 2022 sur PS5 et Xbox Series X.

C’est donc Alain Jarniou qui est le directeur créatif chez KT Racing et qui est en charge du projet. Première bonne nouvelle, étant donné qu’il a également participé au développement des deux premiers Test Drive Unlimited en 2006 et 2011. Le développement du jeu part donc sur de bonnes bases avec une vision précise de l’âme de la licence.

L’idée derrière le retour de Test Drive Unlimited Solar Crown est de garder l’âme de TDU, tout en y apportant des modifications pour le rendre plus moderne et améliorer le moteur physique et le moteur de conduite. KT Racing a eu la chance de pouvoir expérimenter de nouveaux styles de conduites grâce à leurs travaux sur les jeux de la licence WRC. On peut donc ainsi penser que les courses tout-terrain feront leur grand retour (avec les SUV comme dans TDU2) et que l’on pourra peut-être même faire du rallye. Quoi qu’il en soit, grâce à la série WRC, KT Racing peut désormais proposer des styles de conduites divers et variés sur la terre l’asphalte et plus encore !

Côté scénario : Pour le moment, absolument aucune information n’a été donnée concernant le scénario et l’intrigue de ce nouvel opus de TDU.

Pour ce qui sont des principales informations autour de Test Drive Unlimited Solar Crown :

Le jeu ne dispose d’aucune date de sortie

Le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series X et PC

L’idée sera de reprendre toute l’âme de Test Drive Unlimited, et le rendre plus moderne, améliorer le moteur physique et le moteur de conduite.

Tout comme TDU et TDU 2, une nouvelle île à échelle 1:1 devrait être disponible dans le jeu. Cependant, cette dernière n’a pas encore été dévoilée.

Le mode « off road » devrait faire son grand retour avec d’autres options de pilotages.

La compétition « Solar Crown » (intégrée avec TDU 2) devrait être une nouvelle fois au coeur du jeu.

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTORS 🍋 Pour le moment, aucune édition spéciale ou édition collector n’est annoncée par l’éditeur. Il est pour le moment beaucoup trop tôt pour savoir si différentes éditions seront proposées au moment de la sortie du jeu.

LE MULTIJOUEUR DE TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN

Principal centre d’intérêt des deux premiers opus, le multijoueur sera sans aucun doute de retour dans Test Drive Unlimited Solar Crown. Avec les deux premiers opus, il était possible d’accéder à de très nombreuses courses en solo, puis à de très nombreux défis et courses en ligne. Le tout, sans aucune connexion obligatoire.

Ainsi, si le joueur voulait seulement jouer en solo, il était possible de lancer le jeu hors-ligne. Cependant, si le joueur voulait jouer seul, mais permettre à d’autres joueurs de se déplacer sur l’île, il était possible de se connecter. Le joueur avait alors accès aux courses et défis en ligne et pouvait retrouver ses amis et partir faire de longs road trip à bords de véhicules de luxe.

Il est certain que le multijoueur reviendra dans ce nouveau Test Drive Unlimited. Cependant, nous espérons vraiment que les fonctions en ligne resteront aussi nombreuses, variées et fun que les deux premiers jeux, et que le online de ce Solar Crown n’occupera pas une place trop importante.