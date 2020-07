Test Drive Unlimited Solar Crown se dévoile et livre ses premières informations

En 2006, bien avant la série des Forza Horizon du côté de chez Microsoft, et bien avant The Crew du côté d’Ubisoft, les petits Français lyonnais de chez Eden Games ont réalisé l’un des jeux de voitures qui allaient bouleverser et révolutionner les jeux de courses. Ce jeu, c’était Test Drive Unlimited, un jeu qui proposait de vivre dans le grand luxe automobile. Quelques années plus tard, Test Drive Unlimited 2 débarquait sur PS3, Xbox 360 et PC. Et là encore, le jeu a séduit pas mal de joueurs.

Hélas, en 2013 Eden Games ferme et Test Drive Unlimited 2 n’aura pas le destin qu’il aurait mérité. Aucun suivi, des serveurs qui vont vite être délaissés et une licence prometteuse qui va disparaître. Une grande partie des équipes d’Eden Games vont rejoindre Ivory Tower pour se positionner sur le développement de The Crew et The Crew 2 du côté d’Ubisoft. Malgré cela, l’âme de Test Drive Unlimited ne sera pas réellement retranscrite dans The Crew.

Aujourd’hui, neuf ans après le dernier opus, Nacon et KT Racing, un studio français en région parisienne (qui ont travaillé sur des jeux comme WRC, TT Isle of Man ou encore V-Rally 4) sont sur le point de faire revivre la licence, pour le plus grand bonheur des fans.

Test Drive Unlimited Solar Crown sur next-gen

Malheureusement, il faudra être encore très patient pour voir un vrai trailer ainsi que des vidéos de gameplay de ce « TDU 3 » que l’on appellera désormais Test Drive Unlimited Solar Crown. Car oui, ce que l’on peut d’ores et déjà dire, c’est que le jeu n’est pas prêt d’arriver. Ce dernier est en développement depuis seulement quelques mois et aucune date de sortie n’est prévue. Le jeu est d’ailleurs prévu uniquement sur PC et next-gen (PS5/Xbox Series X).

Quelques secondes de teaser et quelques minutes d’explications de la part de Alain Jarniou, le directeur créatif chez KT Racing qui est en charge du projet. Première bonne nouvelle, il a également participé au développement des deux premiers Test Drive Unlimited en 2006 et 2011.

Parmi les premières informations que nous avons, les équipes ont décidé de reprendre la fameuse compétition « Solar Crown » que l’on retrouvait dans TDU 2. De ce principe, les équipes souhaitent laisser une grande liberté aux joueurs pour progresser à leur manière dans le jeu.

L’idée derrière le retour de Test Drive Unlimited Solar Crown est de garder l’âme de TDU, tout en y apportant des modifications pour le rendre plus moderne et améliorer le moteur physique et le moteur de conduite. KT Racing a eu la chance de pouvoir expérimenter de nouveaux styles de conduites grâce à leurs travaux sur les jeux de la licence WRC. On peut donc ainsi penser que les courses tout-terrain feront leur grand retour (avec les SUV comme dans TDU2) et que l’on pourra peut-être même faire du rallye. Quoi qu’il en soit, grâce à la série WRC, KT Racing peut désormais proposer des styles de conduites divers et variés sur la terre l’asphalte et plus encore !

Comme les deux premiers opus, les voitures de prestiges et de luxe avec les Ferrari, Lamborghini ou encore Bugatti seront de retour. La personnalisation de notre avatar, de nos vêtements le seront eux aussi. Et après la reproduction à taille réelle de l’île Hawaïenne d’Oahu (1500 kms) dans le premier opus, ainsi que celle d’Ibiza (380kms) dans le second, les équipes de KT Racing proposeront une nouvelle île à échelle 1:1. Une île qui reste pour le moment secrète. Nous savons seulement qu’il s’agira d’une île réelle et qu’il sera possible de visiter toute l’île. Tout ce que l’on voit, même si ce n’est pas sur la route !

Beaucoup de questions restent en suspend, comme le fait d’avoir (ou non) les motos, de savoir si les conditions climatiques seront présentes, le cycle jour/nuit, le côté « MMO » pour jouer avec d’autres joueurs en ligne et plus encore. Mais comme l’indique Alain Jarniou, le développement est en cours depuis seulement quelques mois et les équipes comptent bien prendre tout leur temps pour proposer le meilleur Test Drive Unlimited possible. Affaire à suivre donc !