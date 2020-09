Test du Millenium Headset 3 (MH3) : Le casque gaming idéal pour la fin d’année ?

La rentrée est bien entamée dans l’industrie du jeu vidéo avec un gros coup d’accélérateur au niveau de la next-gen. En moins d’une semaine, c’est Microsoft qui a dévoilé le prix et la date de sortie de ses prochaines Xbox Series X et Xbox Series S. Ainsi que Sony qui a dévoilé un peu plus de jeux pour le line-up de ses consoles, avec un final centré autour des prix et de la date de sortie de la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition.

Nous allons arriver dans des semaines passionnantes avec la sortie de nombreux hits, mais aussi de nouvelles consoles. Pour cela, il faudra être parfaitement équipés pour profiter comme il se doit de nos nouvelles expériences de jeux ! Après les oreillettes gaming MH1, compatibles également avec les smartphones (dont vous pouvez lire ou relire notre test juste ici), Millenium propose cette fois un casque Gaming haut de gamme pour les joueurs qui veulent une immersion totale.

Est-ce une réussite ? On voit cela tout de suite avec notre test détaillé.

MILLENIUM HEADSET 3 (MH3)

Le contenu de la gamme des casques gaming de Millenium est composé de quatre produits. L’entrée de gamme avec les oreillettes MH1 que nous avons pu tester le mois dernier. Le casque gaming MH2 et sa version un peu plus « pro » avec le MH2 Advanced. Et enfin le dernier né avec le Millenium MH3 qui représente un peu la catégorie « premium » chez Millenium en termes d’accessoire gaming audio. Il en reste un casque pour casual gamer (joueurs occasionnels).

Comme les MH1, nous sommes directement séduits par le packaging et surtout le contenu de ce dernier. Nous retrouvons une boîte en dur aux couleurs de Millenium (visible dans la vidéo) avec à l’intérieur pas mal de choses. Contrairement au packaging des MH1 (qui était forcément beaucoup plus petit), nous ne disposons pas de mousse protectrice, mais d’un emballage plastique basique.

Pour ce qui est du contenu, c’est encore une fois très riche avec une housse de protection et de transport. Des coussinets de remplacement (en tissu), une mousse antibruit de remplacement pour le micro, un adaptateur jack et une rallonge USB pour profiter de la télécommande et brancher votre casque en USB. Encore une fois, autant vous dire que le contenu est très honnête.

DESIGN ET ERGONOMIE

Au niveau du design, le MH3 risque de ne pas plaire à tout le monde. Ce dernier va un peu à contre-courant de ce que nous avons l’habitude de voir. Au risque d’en surprendre beaucoup, il ne s’agit pas d’un sapin de Noël qui clignote dans tous les sens. Le MH3 reprend les formes des fameux casques que l’on peut voir dans les sports mécaniques notamment en F1. Et de mon côté, cela marche super bien. Ce casque risque d’ailleurs de plaire énormément aux simracers où aux joueurs qui justement veulent un peu se démarquer que ce que nous avons l’habitude de voir (bien que le MH3 ne soit pas le seul à adopter ce design).

Les coussinets sont très agréables, épais, plutôt profonds, ils prennent bien la forme de toute l’oreille et une fois que nous avons le casque sur les oreilles nous avons immédiatement l’impression d’être isolés. Sur ce coup, le MH3 joue parfaitement son rôle. Sans même lancer votre jeu, sans activer de son, vous sentez déjà ce côté « isolement » que nous ne retrouvons pas avec tous les casques.

Une fois que le son est lancé, là encore c’est très agréable, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour rester du côté de l’ergonomie, le casque est très léger (seulement 295 grammes) et cela nous permet de pouvoir le porter pendant plusieurs heures sans ressentir de gênes. L’arceau est lui aussi moelleux, confortable et nous permet de ne pas ressentir de gênes au niveau du crâne. Que ce soit pour jouer sur consoles ou PC, ou bien encore pour travailler (montage audio, vidéo), le casque vous permettra de vous adonner à de longues sessions en tout confort.

En utilisation « USB », il est possible de profiter de la télécommande. Cette dernière dispose d’une finition plastique un peu bas de gamme qui ne semble pas très solide. Cela est assez opposé aux finitions du casque qui sont quant à elles très propres. La télécommande nous permettra de changer le volume du casque, changer le volume du microphone et changer le mode d’écoute du casque. Là encore, nous y reviendrons un peu plus en détail dans la suite du test.

Pour ce qui est du microphone, nous disposons avec ce MH3 d’un micro unidirectionnel monté sur une perche assez longue pour s’ajuster correctement sous votre bouche. La perche est assez flexible permettant de bien régler ce dernier et limiter ainsi les bruits parasites liés à votre environnement.

La qualité du microphone est bonne. Ce n’est pas la meilleure qualité du marché, mais le son reste très propre pour un casque gaming. De plus, il est possible de le paramétrer le volume de notre micro pour que l’on puisse nous entendre parfaitement sans que le son sature ou qu’au contraire que le son soit trop bas et que l’on ait cet effet désagréable d’être entendu de loin. Là encore, c’est un bon point pour ce MH3. Au niveau de la fréquence, nous sommes sur du 16 000 Hz pour une sensibilité à 40 dB environ.

LA QUALITÉ AUDIO DU MH3

Au niveau de l’audio, le Millenium Headset 3 propose une réponse en fréquence à 22 000 Hz. Nous avons une sensibilité pouvant aller jusqu’à 90 dB. Nous avons un son très agréable qui est forcément renforcé par l’isolation offerte par les oreillettes. Les basses sont agréables, parfaitement dosées. Lorsque vous êtes en jeu, le son est parfaitement dissocié des voix de nos amis avec qui nous jouons. Tout comme le micro, il est possible de régler le son à tout moment nous permettant une expérience idéale.

UNE COMPATIBILITÉ TOTALE

Tout comme avec les MH1, le MH3 va tirer encore une fois son épingle du jeu dans sa compatibilité avec littéralement tous les appareils. PC, Mac, smartphones et tablettes iOS, smartphones et tablettes Android, mais aussi PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le casque devrait également être compatibles sur PlayStation 5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X et Xbox Series S.

Et ça, c’est clairement un énorme point fort qui jour encore en faveur du MH3. Certains joueurs seront déçus que le casque soit filaire et indisponible en mode « sans-fil ». Cependant, le fait d’avoir un produit utilisable sur l’ensemble de nos appareils est quelque chose de très utile et très pratique. Grâce à l’adaptateur double jack, le casque sera parfait pour être branché sur une tour PC afin de streamer et bénéficier d’une entrée et d’une sortie audio séparée.

MON AVIS SUR LE MILLENIUM HEADSET 3

Avec le MH3, Millenium propose un casque gaming accessible à tous et multifonction. Que ce soit pour jouer, pour streamer, pour travailler sur PC/Mac ou simplement pour écouter de la musique sur votre smartphone, le casque proposé au prix de 99€ vous permettra de l’utiliser sur tous vos appareils. La qualité audio est vraiment top ce qui vous permettra en plus de cela de prendre du plaisir à utiliser le casque autrement que dans le gaming (pour la musique par exemple). Encore une fois, Millenium propose un produit de qualité qui risque de convenir à de nombreux joueurs (et pas que).

