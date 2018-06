Test Energy Sistem Music Box 9 : une belle surprise

Cette semaine, on a testé la Music Box 9 d’Energy Sistem. Une enceinte portable venue d’Espagne qui nous a séduits par ses nombreux atouts.

La Fête de la musique a sonné hier le coup d’envoi de l’été, une saison particulière qui rime souvent avec vacances, voyages et soirées festives. Bref, c’est la saison idéale pour utiliser une enceinte portable et il y en a pour tous les goûts sur ce marché qui a profité de l’arrivée des smartphones. Mais aussi du boom du streaming avec des acteurs comme Spotify, Apple Music et plus récemment YouTube Music, sans oublier les frenchies Qobuz ou Deezer. L’offre est conséquente et le choix est souvent difficile entre les marques réputées qui s’orientent sur le haut de gamme, celles qui misent sur le rapport qualité/prix…et les acteurs qu’on connait un peu moins.

Présentation

C’est dans cette dernière catégorie que nous retrouvons Energy Sistem, une marque espagnole qui a déjà une riche histoire et compte se faire une place dans l’audio nomade avec ses Music Box. Une famille nombreuse – avec plusieurs modèles abordables -, dont la Music Box 9 qui se positionne comme le fleuron de la gamme avec son tarif de 129 euros. Avant de se lancer, on vous laisse découvrir les caractéristiques principales de cette enceinte.

Dimensions et poids : 310 x 120 x 106 mm

2,085 Kg Contenu de l’emballage : Energy Music Box 9

Câble audio : 3,5 mm

Adaptateur d’alimentation courant AC/DC (Europlug). Entrée : 100-240 V AC 50-60 Hz. Sortie 12V 1,5A

Guide rapide Système de son : Système : 2.0.

Haut-parleurs : 2 dynamiques large bande et 2 haute fréquence

Radiateur passif : 1 membrane.

Réponse en fréquence : 30 Hz ~ 19 KHz

THD < 1 %.

Rapport signal/ bruit : > 90 dB.

Puissance : 40 W Connectivité : Bluetooth v4.2, classe II.

Connexion True Wireless Stereo.

Entrée auxiliaire 3,5 mm.

Fonction Radio FM de 87.5 à 108 MHz avec présélections.

Lecture USB/microSD : lecture de fichiers MP3/ WAV via mémoires amovibles avec capacité jusqu’à 128 Go au format FAT/ FAT32.

Microphone : sensibilité : -42 dB. Batterie : Capacité : 4000 mAh.

Type : lithium polymère.

Autonomie volume à 50 % : 20 heures.*

Autonomie volume à 70 % : 14 heures.*

Autonomie volume à 100 % : 4 heures.*

Système de charge : DC.

Temps de charge : 2,5 heures. *L’autonomie dépend du volume choisi et du type de musique diffusée. Les tons basses comme ceux des grosses caisses entraînent une plus grande consommation. Autres : Supporte profils Bluetooth HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP.

Distance Bluetooth de l’utilisation de jusqu’à 10 m de portée.

On attendait avec impatience de découvrir la Music Box 9 pour plusieurs raisons. C’était l’occasion pour nous – et sans doute pour vous – de découvrir cette marque méconnue de ce côté-ci des Pyrénées et parce que le test d’une enceinte est toujours agréable. En particulier lorsqu’elle est portable, ce qui est le cas du modèle qui nous est proposé ici. On ne parlera pas ici de modèle ultra-portable car la Music Box 9 en impose par la taille (310 x 120 x 106 mm) et fait son poids (un peu plus de 2 kilos). Elle embarque 4 haut-parleurs pour offrir une puissance totale de 40 watts, ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh. Sans surprise, l’enceinte propose une connectivité Bluetooth 4.2 et le constructeur annonce une autonomie de 20 heures avec le volume à 50 %.

Design & Ergonomie

L’enceinte d’Energy Sistem en impose dès le déballage et confirme son statut d’enceinte portable, mais pas vraiment compact. On est en présence d’un produit qui respire la solidité et pourra vous accompagner dans tous les recoins de la maison ou dans vos sorties, mais plutôt axé sur la puissance que sur la compacité. La Music Box 9 cultive ce côté costaud et lourd jusque dans son look. On a une enceinte toute noire – à l’exception du nom de la marque et des boutons – et à l’apparence plutôt brute. Seuls les côtés arrondis viennent apporter une touche de finesse à l’ensemble. Personnellement, j’aime beaucoup ces lignes simples et ce look tout en sobriété, mais certains pourront préférer une enceinte flashy.

Sur le dessus, on retrouve les habituelles touches qui vont nous permettre de contrôler l’enceinte. Un bouton marche/arrêt qui s’accompagne d’un son et des touches pour le volume, précédent/suivant et pause. Rien de très surprenant, mais toutes les commandes sont là. À droite, deux boutons sont présents, l’un va nous permettre d’appairer deux Energy Music Box 9 pour créer un système stéréo et le second va permettre de changer de mode (Bluetooth, USB, microSD, entrée aux et radio). Le côté gauche récupère quant à lui toute la connectique. Nous avons ici des connecteurs de charge, mini jack, USB et microSD. La présence de ce slot est une bonne surprise et l’enceinte peut accueillir une carte microSD d’une capacité maximale de 128 Go, mais devra se contenter des fichiers WAV et MP3.

La prise en main est très simple et la Music Box 9 agréable au toucher. Il faudra en revanche faire attention aux traces de doigts qui ne manqueront pas de se faire remarquer. La qualité de fabrication est aussi à souligner avec une enceinte plutôt bien finie et des éléments de bonnes qualités. Malgré sa robustesse, l’enceinte passe à côté de l’étanchéité et on évitera donc de la laisser trop près de la piscine. Enfin, on note qu’Energy Sistem utilise un chargeur non USB, il faudra donc penser à prendre son chargeur lors d’un déplacement. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans la partie Autonomie.

Fonctionnalités / Application

La Music Box 9 joue la carte de la simplicité sur le plan des fonctionnalités et va à l’essentiel. Ne cherchez pas de fonctions « intelligentes » (commande vocale, assistant personnel…), nous avons ici une enceinte Bluetooth classique qui est là pour le son et c’est surtout ce qu’on lui demande. Il y a bien une application Energy Music proposée par le constructeur, mais elle ne présente pas grand intérêt et on s’en passera très rapidement. Même constat pour la prise en charge de l’USB et carte microSD.

Si l’attention est sympathique, on ne s’en servira pas beaucoup au quotidien pour deux raisons. La première est qu’il faut se contenter de la lecture de fichiers MP3/ WAV et les avoir sur une clé USB ou microSD. La deuxième concerne la navigation entre les fichiers qui se révèle compliquée. Il faudra passer un certain temps à jongler avec les commandes précédente/suivante pour trouver le morceau recherché. Bref, il est quand même plus simple de passer par son smartphone.

Qualité sonore

On ne savait pas ce que la Music Box 9 allait nous réserver sur le plan sonore et nous avons eu droit à une belle surprise. L’enceinte est très généreuse avec un son de qualité, rond et chaud qui fait la part belle aux graves. La marque espagnole propose en effet un modèle à la signature sonore marquée, ce qui peut être une qualité ou un défaut en fonction des styles musicaux que vous écoutez. La Music Box 9 sera particulièrement à l’aise avec les musiques urbaines (rap, reggae, hip-hop, R’n’B,..) et électro, mais aura plus de mal avec les sonorités pointues et aiguës que nous pouvons retrouver sur du rock, classique ou métal. Avec les playlists « Summer/été 2018 », l’enceinte va se montrer à son avantage.

Ce parti pris empêchera sans doute l’enceinte de plaire à tout le monde et de se mesurer aux meilleurs du marché, mais si vous êtes la cible, le résultat est plutôt séduisant. On aime également la puissance de l’enceinte qui le don de très peu saturé, même en poussant le volume à fond.

Concernant l’option TWS (True Wireless Stereo) vanter par Energy Sistem, nous n’avons pas pu la tester, car elle nécessite de connecter une deuxième Music Box 9. Toutefois, les performances séduisantes de l’enceinte ont attisé notre curiosité et nous avons demandé un deuxième exemplaire pour avoir un aperçu et vérifier si l’enceinte confirme en stéréo. Ce test sera mis à jour dès que nous aurons pu tester cette fonction.

Autonomie

Gros point fort de notre Music Box 9, l’autonomie se révèle à la hauteur des attentes et des estimations du fabricant. Ce dernier annonce la couleur en précisant que « l’autonomie dépend du volume choisi et du type de musique diffusée ». Ainsi, « les tons basses comme ceux des grosses caisses entraînent une plus grande consommation » précise Energy Sistem et cela se vérifie en pratique. On dépassera la dizaine d’heures (autour de 12h) en réglant le volume autour de 70 %, ce qui est plutôt intéressant. Pour la recharge complète, il faut compter un peu plus de 2 heures. L’enceinte vous prévient lorsque la batterie est en dessous de 10 % via une alerte vocale et la lumière du bouton marche/arrêt deviendra rouge. En revanche, on ne pourra pas connaitre l’autonomie restante avant cette alerte.

Prix

L’enceinte Music Box 9 est commercialisée au tarif de 129 euros par Energy Sistem. Un positionnement tarifaire honnête au regard des prestations qui nous sont proposées.

Conclusion

La Music Box 9 d’Energy Sistem est une belle surprise. L’enceinte profite d’une bonne qualité de fabrication et d’un design sobre et efficace, à défaut d’être surprenant. Il est aussi question de simplicité au niveau des fonctionnalités qui se font plutôt rares pour mettre en avant le son et l’autonomie.

Derrière ses lignes simples, l’enceinte ne manque pas de caractère avec une signature sonore affirmée qui séduira les amateurs de musique urbaine. Ce parti pris ne fera pas l’unanimité, mais force est de reconnaître qu’Energy Sistem l’assume et le résultat est plutôt plaisant. Enfin, l’enceinte ne manque pas de coffre et d’endurance, deux atouts essentiels sur une enceinte portable. On pourra lui reprocher son petit embonpoint et ses dimensions généreuses.

J’aime

le design « brut » simple et efficace

la qualité de fabrication

l’autonomie

le bon rapport qualité/prix

la possibilité de réunir deux enceintes

la qualité sonore…

J’aime moins