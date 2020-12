Test Freebuds Studio : le casque audio de Huawei rivalise-t-il avec ceux de Sony et Bose ?

Bousculé sur le marché des smartphones, Huawei met le paquet sur l’audio. Après plusieurs tentatives sur le segment des écouteurs sans fil (dont les excellents Freebuds Pro), le chinois lance son tout premier casque audio.

Le Freebuds Studio intègre une technologie de réduction de bruit active, comme les modèles de Sony, Bose, Sennheiser ou plus récemment le AirPods Max d’Apple (que nous testerons à la rentrée de janvier).

Toutefois, le casque de Huawei est bien plus abordable que ses concurrents. Commercialisé à 300 euros (en noir ou or), il coûte donc deux fois moins cher que le modèle d’Apple et en moyenne 100 euros de moins que ses concurrents directs.

Au delà de ce positionnement agressif, le Freebuds Studio rivalise-t-il avec les références du marché ? Réponse dans ce test.

Design et ergonomie

Que l’on aime ou non la marque, reconnaissons aux designers de Huawei un certain talent. Le constructeur a exploité ce savoir-faire dans la conception de son premier casque pour un résultat est à la hauteur des espérances.

Si un casque reste un casque, Huawei a pris soin de redessiner les lignes là où il était possible de le faire pour un résultat résolument premium. Notre version or est particulièrement séduisante.

Huawei ne réinvente pas la roue pour autant. On retrouve des écouteurs en plastique avec effet aluminium brossé habillés de coussinets imitation cuir très confortables. Ils sont reliés par un arceau circulaire très fin rembourré au niveau du crâne pour plus de confort.

Les finitions sont exemplaires (petite grille sur chaque écouteur par exemple) et malgré sa légèreté (240 g), le Freebuds Studio semble robuste.

Pour faciliter l’utilisation, Huawei intègre une série de boutons physiques : on/off et bluetooth à droite, réduction de bruit à gauche). Tous sont facilement accessibles et permettent de ne pas sortir le smartphone de la poche à chaque manipulation.

Bonne surprise, l’écouteur droit sert également de pavé de contrôle tactile. On peut ainsi augmenter ou réduire le volume (glissement vertical), mettre en lecture/pause (une touche) ou encore passer à la musique suivante/précédente (glissement horizontal). Un régal.

Qualité audio

Premier constat : le Freebuds Studio ne peut s’utiliser qu’en Bluetooth (5.2). Huawei fait le choix de ne pas intégrer de jack 3,5 mm au grand regret des audiophiles. On ne pourra pas se consoler non plus avec les codecs pris en charge : le Freebuds Studio n’est compatible qu’avec le AAC et le SBC. Pas de LDAC ni d’aptX HD.

En lieu et place, Huawei opte pour le codec L2HC (bitrate de 960 kbps) disponible sur de rares modèles de smartphones, dont les (ô surprise) Huawei Mate 40 Pro et P40. Côté matériel, le Freebuds Studio s’appuie sur des transducteurs de 40 mm pouvant diffuser le son sur des fréquences comprises entre 4 et 48 000 Hz.

J’ai pour ma part alterné entre un iPhone 12 Pro, un Pixel 4a 5G, un Oppo Find X2 Pro et un Huawei Mate 40 Pro pour effectuer mes tests. J’ai privilégié l’écoute de musique et de podcasts sur Spotify avec un compte Premium et une qualité « très élevée » soit un bitrate de 320 kbps.

Commençons par le bon : la spatialisation du son. Peu importe le type de musique, le son vous englobe à la manière de l’audio 360° de Sony. Les similitudes avec le japonais s’arrêtent ici. Car sur les autres critères, le Freebuds Pro ne tient pas la comparaison avec l’excellent XH-1000XM4 ou le Headphone 700 de Bose.

Si les graves et médiums sont plutôt maîtrisés, les aigus ont tendance à saturer. La plage dynamique manque de rondeur, le son de chaleur. L’ensemble reste très acceptable pour un premier casque, mais Huawei pêche peut-être par timidité. J’aurais aimé retrouver plus de caractère dans la signature sonore.

L’application AI Life (disponible seulement sur Android) aurait pu améliorer l’expérience. En proposant des profils d’écoute par exemple, ou en intégrant un égaliseur complet. Vous ne trouverez pas cela dans cet appli compagnon un peu légère en fonctionnalités. Selon le smartphone ou le lecteur connecté au casque vous pourrez ajuster ces paramètres d’écoute, si toutefois votre appareil le permet. Dommage pour Huawei. Sony, Bose et consorts ont encore une longueur d’avance.

Réduction de bruit

Si le Freebuds Studio s’en tire plutôt bien en matière d’audio, Huawei a encore quelques efforts à faire sur la réduction de bruit. Efficace dans l’isolation des sons graves et/ou constants (circulation, bruit des rails, transports), il éprouve plus de difficultés dans la gestion des moyennes et hautes fréquences. Les voix, klaxons, sons des frappes sur un clavier, marteaux piqueurs, ne sont que très légèrement atténués, à peine plus qu’avec l’isolation passive.

Le mode « perception » (aussi appelé « transparent » chez les concurrents) réduit l’isolation passive et retranscrit les bruits alentours. À ce petit jeu, le Freebuds Studio n’a rien à envier aux concurrents. Les huit micros identifient bien les sons et les retranscrivent avec précision. Huawei propose même un mode « amélioration de la voix » disponible dans l’application AI Life pour mieux percevoir les voix.

Pour basculer d’un mode à l’autre, deux solutions s’offrent à vous : le bouton ANC placé sur l’écouteur gauche, ou l’application AI Life (disponible sur Android uniquement). Cette dernière permet d’accéder à des options supplémentaires pour optimiser l’isolation.

La réduction de bruit active peut ainsi s’adapter à votre environnement en activant l’option « dynamique ». Sinon, vous pouvez opter pour un mode cosy, général ou ultra. Le premier s’adapte parfaitement à une écoute au bureau par exemple, le second est plus neutre, le dernier est parfait pour les environnements plus bruyants comme la rue ou les transports.

Autonomie et recharge

Comme pour ses écouteurs Freebuds Pro, Huawei semble avoir sous-estimé l’autonomie de son casque. Le constructeur annonce 24 heures d’écoute et jusqu’à 20 heures avec la réduction de bruit active.

Dire que ces estimations sont en deçà de la réalité serait un euphémisme. Mon modèle de test a tenu en moyenne 48 heures avec la réduction de bruit active (mode ultra) avec un volume réglé entre 50 et 80% selon les situations. Il s’impose ainsi comme l’un des casques à réduction de bruit les plus endurants du marché.

Même constat pour la recharge. Huawei promet une charge complète en 70 minutes. En réalité, tout dépendra du bloc secteur que vous utilisez. Car le constructeur n’en fournit pas. Seul le câble USB-C vers USB-A est livré avec le casque. Avec un chargeur de 20 W, il ne m’a fallu qu’une cinquantaine de minutes pour recharger intégralement le Freebuds Studio. En 30 minutes, la batterie récupère quasiment 75% de son énergie. Impressionnant.

Mon avis

Pour son premier essai, Huawei s’en tire donc plutôt bien. Le Freebuds Studio est un casque élégant, confortable et très endurant. Si la qualité audio n’atteint pas celle des modèles de Sony, Bose ou encore Sennheiser, elle reste très correcte. Je regrette néanmoins que Huawei n’ait pas pris plus de risques sur la signature sonore finalement un peu plate. La réduction de bruit, elle, est efficace mais mériterait quelques améliorations pour vraiment venir se frotter aux ténors du marché. Essai plutôt réussi donc, mais à transformer avec le prochain modèle.