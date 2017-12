Test : Huawei Band 2 Pro, un bracelet connecté efficace à moins de 100 euros

Le nouveau bracelet de Huawei, le Band 2 Pro, a passé quelques semaines autour de notre poignet. Ce bracelet sous la barre des 100 euros est l’occasion pour Huawei de séduire sur le marché des bracelets connectés.

Présentation

Huawei est une marque qu’on ne présente plus en 2017. Le fabricant chinois est un acteur majeur du marché des smartphones et ne manque pas d’ambition.

Fort de ce statut et désireux de faire de l’ombre aux géants Apple et Samsung, Huawei mise sur d’autres produits pour continuer sa progression. Déjà présent dans l’univers des montres connectées, Huawei est également là lorsqu’il s’agit d’évoquer les bracelets connectés.

Ainsi, la marque a dévoilé durant l’été les Band 2 et Band 2 Pro. Pour notre test, nous avons pu découvrir le Band 2 Pro, un modèle « Pro », mais plutôt abordable puisqu’il est proposé sous la barre des 100 euros.

Constructeur : Huawei Modèle : Band 2 Pro Dimensions : 11,46 cm x 10,13 cm Poids : ~ 20 grammes Technologie de l’écran : PMOLED Taille de l’écran : 0,9 pouces Définition de l’écran : 128 x 32 pixels Batterie : 100 mAh Autonomie : 21 jours de fonctionnement en utilisation normale

4 heures en mode GPS Compatibilité : Android 4.4+/iOS 8.0+ Capteurs : Accéléromètre

Capteur de fréquence cardiaque

Capteur infrarouge GPS : Oui Étanchéité : 5 ATM (douche/bain/natation jusqu’à 50m) Dans la boîte : Huawei : Band 2 Pro

Socle de chargement

Câble de chargement

Guide de démarrage rapide

Notice d’information

Carte de garantie

Le Huawei Band 2 Pro est équipé d’un écran PMOLED de 0,9 pouces (écran 128 x 32 pixels) et d’un bracelet en silicone (noir, rouge et bleu). Sous l’écran, on observe la présence d’une discrète touche sensitive et de plusieurs capteurs (accéléromètre, infrarouge, capteur cardiaque et GPS). La présence de ce GPS est d’ailleurs ce qui différencie le Band 2 du Band 2 Pro.

Pour le reste, on est en présence d’un bracelet plutôt classique qui aura besoin d’un smartphone pour fonctionner, sous Android (4.4 et +) ou iOS (8.0 et +). On notera que le bracelet est étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM) et embarque une batterie de 100 mAh (autonomie annoncée de 21 jours).

Enfin, le bracelet connecté est livré avec un socle de rechargement, un câble de rechargement et un guide de démarrage.

Design

Le Huawei Band 2 Pro est un bracelet connecté plutôt classique avec son écran rectangulaire d’un peu plus de 2 centimètres (0,9 pouce). Dans sa version noire, le nouveau bracelet Huawei joue la carte de la sobriété tandis que la présence de deux bordures en aluminium lui donne un petit côté élégant.

Concernant le bracelet, il est en silicone et se ferme par deux ergots. Sous l’écran (non tactile), on retrouve le petit bouton sensitif qui permet de naviguer au sein du menu.

Sobre et élégant

Naturellement, les capteurs se trouvent à l’arrière du bracelet connecté.

Une approche efficace pour un bracelet très agréable à porter, qui brille par sa légèreté et sa sobriété.

L’application

Le bracelet de Huawei ne s’accompagne pas d’une, mais de deux applications. La première, baptisée « Huawei Wear » s’occupe de la gestion de la connexion entre son smartphone et la montre ainsi que des réglages concernant les notifications.

L’application donnera également quelques indications en affichant les données relatives aux calories brulées, le nombre de pas effectué ou la distance parcourue.

Pour une gestion plus poussée et suivre l’ensemble de son activité, il faudra passer par l’application « Huawei Santé ». Une application particulièrement réussie.

Cette dernière est très complète, il y a tout ce qu’on peut attendre d’une application dédiée à un bracelet connecté (historique, suivi, évolution, calories dépensées, fréquence cardiaque, suivi du sommeil…).

On apprécie également la présence du « plan de formation ». Cette fonctionnalité est très intéressante et permet de créer un plan d’entrainement. Il faut pour cela définir son objectif (5 km, 10 km et même semi-marathon ou marathon) puis indiquer combien de séances par semaine on souhaite faire et préciser son jour de repos.

L’application se chargera alors de proposer un plan d’entrainement. C’est plutôt bien vu et pratique, notamment pour les débutants.

L’autre gros plus de cette application est à n’en pas douter son design. On ne se retrouve pas noyé sous les nombreuses données récoltées.

L’application est claire avec de nombreux graphiques, des tableaux et des couleurs pour différencier les informations. Huawei Santé est une application bien pensée et simple d’utilisation.

Le Huawei Band 2 Pro au quotidien

L’installation de la montre est très simple et se fait rapidement puisqu’il ne faut que quelques minutes pour récupérer l’application puis passer par la case configuration qui nécessitera de créer un compte.

Une fois que tout ceci est fait, le bracelet se fera très vite oublier grâce à sa légèreté et sa discrétion. Le Huawei Band 2 Pro a également la bonne idée de ne pas être très imposant et ne vous généra pas dans vos activités quotidiennes. Seule ombre au tableau, le fermoir est simple d’utilisation, mais ce n’est pas vraiment le système le plus efficace.

En effet, il arrive que le bracelet se décroche si l’on force un peu trop dessus. Heureusement, ce genre d’événement est plutôt rare et le bracelet ne s’est jamais décroché pendant une activité sportive.

Concernant l’écran, il nous donnera diverses informations (heure, notification, fréquence cardiaque, nom de l’appelant, lancé une activité…). On aura également droit à un rappel (et une vibration) si l’on reste trop longtemps inactif et un exercice de relaxation basé sur le contrôle de sa respiration.

Tout cela fonctionne bien grâce à la présence d’un bouton sensitif efficace. Toutefois, l’écran n’est pas très lumineux et cela pose des problèmes de lisibilité en plein soleil.

Autre bémol, le bouton sensitif ne va que dans un sens. L’absence d’un bouton retour obligera à appuyer plusieurs fois pour revenir au point de départ ou retrouver l’information qui nous a échappé.

Ce n’est pas un défaut rédhibitoire, mais cela peut être parfois frustrant. Enfin, les capteurs se sont montrés à la hauteur des espérances.

Autonomie

Nous arrivons à l’un des gros points forts du Huawei Band 2 Pro, son autonomie. Huawei annonce jusqu’à 21 jours d’autonomie avec le capteur cardiaque non activé et sans le GPS. Le fabricant annonce environ 4 heures d’autonomie avec le GPS activé.

Dans les faits, le contrat est largement rempli et le Band 2 Pro est bien un monstre d’autonomie. En « mode normal » (sans GPS et en désactivant le capteur cardiaque), il est difficile de voir les pourcentages tomber et atteindre les 21 jours d’autonomie est loin d’être utopique.

En condition de test et en sollicitant davantage le bracelet, on ne passera pas 21 jours avec le bracelet loin du chargeur, mais l’on peut espérer garder le Band 2 Pro autour de son poignet pendant près de 2 semaines. Quoi qu’il en soit, vous serez sans doute à plat avant le bracelet de Huawei.

La recharge se fait rapidement, il faut seulement 1 heure et demie au bracelet pour se recharger totalement. Il est cependant dommage de devoir passer par un chargeur propriétaire…et un câble microUSB vraiment court. Certes, ce dernier « problème » se contourne très facilement, mais on aurait quand même aimé avoir droit à un câble un peu plus long.

Conclusion

Le Huawei Band 2 Pro est un bracelet séduisant, convaincant et doté d’un bon rapport qualité/prix. Le fabricant chinois a opté pour une approche classique avec un design sobre et des fonctionnalités proches de la concurrence.

Toutefois, Huawei fait tout cela plutôt bien avec un bracelet soigné, confortable et doté d’une très belle autonomie. On aime également l’application Huawei Santé, particulièrement claire et simple à utiliser, et la partie coaching. Enfin, la présence de nombreux capteurs (GPS, fréquence cardiaque…) et la conception étanche jusqu’à 50 mètres sont très appréciables.

Au rayon des mauvaises nouvelles, l’écran n’est pas très lumineux, ce qui peut poser des problèmes de lisibilité en plein soleil. Le système de navigation avec un bouton sensitif peut également être frustrant (impossible de revenir en arrière). Enfin, l’utilisation d’un chargeur propriétaire obligera à conserver le petit socle avec soi.

Au final, le Huawei Band 2 Pro est un bon bracelet connecté qui séduira les utilisateurs à la recherche d’une solution simple, efficace et plutôt complète. Malgré son appellation Pro, il sera toutefois limité pour les plus sportifs.

Le Huawei Band 2 Pro est proposé au prix de 99,00 euros.

J’aime

le design

l’application Huawei Santé

l’autonomie

la présence de nombreux capteurs (GPS et capteur de fréquence cardiaque notamment)

le bon rapport qualité/prix

J’aime moins