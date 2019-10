Test Luigi’s Mansion 3 : l’indispensable de cette fin d’année sur Nintendo Switch

Luigi’s Mansion 3 en test !

Après deux épisodes respectivement sur GameCube et Nintendo 3DS, Luigi’s Mansion débarque sur Nintendo Switch en cette fin d’année 2019. Dans ce nouvel épisode, Luigi et sa clique ont été invités à l’hôtel du Repos Eternel, mais rapidement, ce qui devait être un séjour faste et coloré va se transformer en cauchemar pour le frère de Mario. Ce dernier va en effet devoir secourir Mario, Peach et les Toad, emprisonnés par le Roi Boo dans des tableaux maléfiques. C’est parti pour notre test complet de Luigi’s Mansion 3, sur Nintendo Switch !

Après un prologue très réussi, ce Luigi’s Mansion 3 permet rapidement au joueur de mettre la main sur la nouvelle arme fatale de Luigi : l’Ectoblast GL-U. Un aspirateur à fantômes, qui servira non seulement à capturer les différents esprits du jeu, mais aussi à fouiller les pièces, à activer des mécanismes… L’attirail de Luigi compte également une lampe torche, un Révéloscope, sans oublier des ventouses, particulièrement pratiques elles aussi.

Luigi’s Mansion 3 reprend la formule du premier opus, avec une exploration totalement libre (pas de découpage en niveaux façon Luigi’s Mansion 2 donc… ouf !), et il faudra ici récupérer les divers boutons d’ascenseur sur les différents boss du jeu pour voyager d’étage en étage. Chaque étage propose une ambiance particulière, et on visitera notamment une salle de sport, un musée d’histoire naturelle, une suite égyptienne, une suite médiévale ou encore un univers de type bateau pirate.

Des environnements très variés donc, et qui fourmillent tous de détails et autres secrets à trouver. Pour cela, on pourra utiliser l’aspirateur de Luigi bien sûr, mais aussi son Révéloscope, ou encore les ventouses, qui permettront d’activer des mécanismes, d’ouvrir certaines portes ou encore d’affaiblir certains ennemis. « Nettoyer » une pièce dans Luigi’s Mansion 3 est un pur bonheur, et on prend un malin plaisir à aspirer les draps, les posters, à faire tomber les assiettes d’une étagère, à fouiller tout ce qui peut être fouillé… à la recherche de pièces, de billets, de bonus et de fantômes cachés.

Une exploration libre et un nouveau personnage

Un nouvel opus qui fait la part belle à l’exploration bien sûr (totalement libre ici), mais aussi à de nombreuses énigmes à résoudre, en utilisant les outils de Luigi, mais aussi le tout nouveau Gluigi, son double gluant. Ce dernier dispose de caractéristiques spécifiques et peut notamment traverser les grilles ou se faufiler dans des espaces étroits.

La coopération entre Luigi et Gluigi (qui peut être appelé à tout moment via le stick droit) est primordiale dans ce Luigi’s Mansion 3, et de nombreuses énigmes imposent de jouer, assez brillamment d’ailleurs, avec cette coopération entre les deux personnages. Excellent !

L’autre bonne nouvelle, c’est que Gluigi peut être contrôlé par le joueur principal, mais il est également possible de jouer en coopération en local, chaque joueur avec un joy-con ou une manette Pro Controller dans les mains. Luigi’s Mansion 3 est ainsi jouable intégralement en coopération… et force est d’admettre que c’est assez génial. Evidemment, beaucoup d’énigmes et de boss imposeront de mettre à profit cette dualité, et c’est un pur plaisir que de faire coopérer les deux personnages.

Pour info, Luigi et Gluigi ont globalement les mêmes capacités, si ce n’est que Gluigi est insensible aux pics, qu’il peut traverser les barreaux et se faufiler dans les endroits étroits, mais il est en revanche allergique à l’eau. De son côté, Luigi peut sans problème marcher dans une flaque, mais c’est également lui qui « dicte » le jeu, et, en mode coopération, seul le joueur qui contrôle Luigi pourra ouvrir les portes ou passer d’une pièce à une autre.

Technique, multijoueur et durée de vie

Techniquement, ce Luigi’s Mansion 3 est très (très) réussi, avec de superbes effets de lumières, des décors très fouillés et des animations très détaillées, donnant parfois un petit côté « film d’animation » au jeu. Idem côté audio, avec des thèmes discrets mais réussis, et le tout sans le moindre écran de chargement qui plus est.

Bien que relativement simple d’accès, la jouabilité implique de manipuler les deux joysticks, ce qui pourra peut-être en déstabiliser certains. On regrette simplement une visée pas toujours évidente à gérer via le stick droit en fonction des situations, mais rien de grave dans l’ensemble.

Un Luigi’s Mansion 3 jouable en solo comme en coopération donc, qui nécessite une bonne quinzaine d’heures pour être bouclé (13h50 très précisément de mon côté, en fouillant raisonnablement les différents recoins), et qui propose également quelques variantes multijoueur. On peut ici profiter de deux modes distincts, à savoir la Tour Hantée et Les Jeux de l’Etrange.

Dans le premier, un maximum de 8 joueurs (en liaison locale ou online) vont pouvoir coopérer dans divers niveaux pour accomplir les objectifs demandés. Dans le second, il faudra choisir entre trois activités distinctes qui mettent en scène deux équipes, avec la possibilité de jouer jusqu’à 8 joueurs sur une seule et même console.

Mon avis concernant Luigi’s Mansion 3 sur Nintendo Switch

Après des débuts prometteurs, mais maladroits, sur GameCube, puis un second opus plus maîtrisé, mais avec quelques concessions techniques, sur Nintendo 3DS, la saga Luigi’s Mansion aspire à la perfection sur Nintendo Switch, avec ce troisième épisode magistralement pensé et exécuté. Le jeu offre une ambiance très prenante, soutenue par d’excellents graphismes et une section audio impeccable, avec un total de 15 étages à fouiller, de nombreux secrets à dénicher, et la possibilité de vivre le scénario en coopération avec un second joueur. La visée reste un chouia compliquée dans certaines situations, mais quel régal que ce Luigi’s Mansion 3, dont la progression, à la fois intelligente et rythmée, est épatante de la première à la dernière seconde. Clairement l’un des meilleurs jeux de cette fin d’année, et l’un des meilleurs jeux (tout court) de la Nintendo Switch.