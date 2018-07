Test Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 : review croisée PS4 et Nintendo Switch

Après l’ère « classique », c’est au tour de la saga Mega Man X d’être compilée au travers de deux « Legacy Collection ». Découvrez notre test croisé PS4 et Nintendo Switch de Mega Man X Legacy Collection 1 & 2.

Mega Man compile ses versions X

Alors que les fans de Mega Man attendent avec impatience l’arrivée de Mega Man 11 prévu pour le 2 octobre prochain, Capcom joue (à nouveau) la carte de la nostalgie avec Mega Man X Legacy Collection 1 & 2, deux compilations qui réunissent chacune 4 opus de la saga Mega Man X, initiée sur Super Nintendo. Ainsi, comme on peut aisément le deviner, la première compilation permet de retrouver les opus 1 à 4, tandis que la seconde se focalise sur les épisodes X5 et X6 de la PlayStation, et les opus X7 et X8 de la PS2. Bref, sans spoiler, autant dire que l’une des deux est clairement moins indispensable que l’autre…

Ainsi, après la saga « classique », c’est donc la saga « X » qui est mise à l’honneur cet été. L’occasion pour beaucoup de se remémorer les heures passées sur l’excellent Mega Man X, mais aussi de (re)découvrir les opus suivants, avec des Mega Man X2 et X3 eux aussi très réussis, sans oublier le quatrième opus, premier de la saga à délaisser la Super Nintendo au profit de la PSOne et de la Sega Saturn et leurs 32 bits de puissance. Si chaque joueur a évidemment son propre ressenti sur les différents opus, on regrette quand même la tendance de la série Mega Man X à décliner au fil des épisodes, les abysses de la médiocrité étant atteints par les opus X7 et X8, pratiquement injouables aujourd’hui…

Du côté de chez Capcom, comme c’était le cas pour les opus de l’ère classique, on a décidé de scinder cette nouvelle compilation en deux. Il est donc tout à fait possible d’opter uniquement pour les quatre premiers opus, ou (pour les plus foufous) d’opter pour Mega Man X Legacy Collection 2. Evidemment, les irréductibles de la licence opteront pour les deux compilations, même si, à nos yeux, la seconde ne mérite pas beaucoup d’intérêt, la faute notamment à des opus PS2 déjà très limites à l’époque, mais qui ont terriblement mal vieilli une quinzaine d’années plus tard…

Côté interface, les compilations Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 sont légèrement différentes des précédentes, avec des menus un peu tristounets, mais toujours la possibilité de visionner de nombreux bonus comme des artworks, avec pas mal d’explications (en français), mais aussi des produits dérivés ou encore un lecteur audio pour s’écouter la BO des différents titres. Dans le menu général, via une simple touche, on peut basculer entre les versions US ou Jap des jeux. Pratique.

A noter toutefois l’absence ici d’un quelconque mode Rewind, ou même d’une sauvegarde libre, puisque c’est le système de mots de passe qui est préservé ici, auquel on a ajouté une possibilité de sauvegarde, ce qui évite de noter le précieux password sur un post-it, ou de prendre son écran en photo. Evidemment, à compter de Megaman X4, on retrouve le système de sauvegarde classique entre chaque stage, sans password donc. Réputés pour leur difficulté, les Mega Man X sont ici livrés avec leur niveau d’exigence d’origine, mais on pourra toutefois opter pour le mode Débutant en cas de besoin. Enfin, outre des fonds pour maquer les bandes noires de part et d’autre de l’écran, on note la présence de deux filtres graphiques ici, mais on ne saurait que trop vous recommander de cocher la case « Aucun » pour profiter d’une expérience authentique.

Et la version Nintendo Switch alors ?

Assez inattaquable sur PS4, avec une émulation impeccable, Mega Man X Legacy Collection est également disponible sur Nintendo Switch. A l’instar de la compilation précédente, cela permet pour la première fois de profiter en mode nomade (et de manière légale) de l’intégralité de la saga X. Un aspect qui devrait convaincre plus d’un acheteur d’opter pour cette version Switch, plutôt qu’une version console classique. A noter que Capcom a également intégré ici un système de Médailles, semblable aux trophées et succès présents sur PS4 et Xbox. Sympa.

Le contenu est évidemment 100% identique sur Nintendo Switch, avec toutefois une émulation un peu limite parfois, et on remarque de temps à autre quelques petits ralentissements dans l’action. Globalement, l’expérience de jeu reste malgré tout très agréable, même si l’absence d’une vraie croix directionnelle se fait parfois ressentir. Quelques menus défauts qui n’empêchent évidemment pas de profiter gaiement de ces bijoux de l’ère « platform-action » des années 90.

A noter que toutes les versions de Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 proposent également des X Challenges, soit une série de combat de boss, avec une particularité étonnante, puisqu’il s’agit ici d’affronter 2 boss en même temps. Chaque défi se compose de trois combats de deux boss, avec la possibilité d’opter en amont pour trois armes secondaires, en plus du fidèle X-Buster. Un mode plutôt étonnant, évidemment basé sur le scoring, puisqu’il est possible d’inscrire son nom sur le classement général, avec un score calculé en fonction de la difficulté et des exploits durant les combats. Ce n’est pas LE mode sur lequel on va passer des heures et des heures, mais le fait d’affronter deux boss en simultané a ce petit quelques chose d’inédit qui reste plutôt sympa finalement.

Notre verdict

Pour tout fan qui se respecte, Mega Man X Legacy Collection est évidemment l’occasion de retrouver la saga « X » en intégralité sur PS4, Xbox One et même sur Nintendo Switch. On pourra une nouvelle fois reprocher à Capcom de scinder sa compilation en deux, plutôt que de réunir toute la saga au même endroit. Toutefois, cela permettra à beaucoup de joueurs de se focaliser uniquement sur les quatre premiers opus, et ne pas avoir à subir les opus suivants, notamment les X7 et X8, déjà très faiblards à l’époque, et limite injouables aujourd’hui… Un Mega Man X Legacy Collection 1 indispensable donc, mais une seconde compilation à l’intérêt nettement plus discutable… A noter enfin que, contrairement au Japon et aux Etats-Unis, Mega Man X Legacy Collection n’est disponible qu’au format dématérialisé en Europe. Une (bien mauvaise) habitude pour Capcom avec sa licence Mega Man…