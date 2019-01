On a joué à… NEW Super Mario Bros U Deluxe sur Nintendo Switch

NEW Super Mario Bros… encore ?

En 2006, Nintendo réinventait le Mario Bros en 2D, avec la sortie d’un certain New Super Mario Bros sur Nintendo DS. Un épisode qui a fortement inspiré l’opus estampillé « Wii » sur la console du même nom trois années plus tard. Un titre qui a ensuite été transposé sur Wii U en fin d’année 2012, avant de connaitre une « suite » avec Luigi dès juin 2013. En 2019, la Nintendo Switch accueille donc, soit une compilation des deux opus Wii U, eux-mêmes dérivés de la version Wii (elle-même inspirée de la version DS)… et forcément, ça commence à sentir assez fortement le réchauffé…

Ainsi, à l’instar d’un Mario Kart 8, d’un Donkey Kong Tropical Freeze ou d’un Bayonetta 2, NEW Super Mario Bros U profite de la popularité de la Switch pour revenir en version « Deluxe », soit un portage permettant de profiter de tout le contenu originel, avec deux ou trois nouveautés tout de même. Ici, on note l’apparition de Toadette, qui peut via un power-up, se transformer en Peachette, qui permet de profiter d’un gameplay un peu plus accessible, bien pratique pour les néophytes. Et c’est à peu près tout en terme de « nouveautés »…

Pour le reste, on retrouve donc l’intégralité des niveaux et personnages proposés à la fois dans NEW Super Mario Bros U et dans le spin-off dédié à Luigi. Côté contenu, cela signifie que l’on peut profiter ici de plus de 160 niveaux à parcourir, en incarnant ce bon vieux Mario bien sûr, mais aussi Luigi, Toad ou encore Toadette.

Parfaitement jouable en solo, ce NEW Super Mario Bros U Deluxe permet bien sûr de profiter des joies du multijoueur, avec la possibilité d’évoluer à quatre ici, en local, chacun avec un joy-con (ou une manette Pro).

A jouer, le jeu reste toujours aussi fun, avec un NEW Mario 2D qui profite grassement de son côté intemporel pour s’immiscer sur toutes les consoles Nintendo depuis plus de dix ans maintenant. Néanmoins, pour ceux qui avaient bouclé l’aventure sur Wii et/ou sur Wii U, difficile de trouver le moindre intérêt ici, le jeu étant parfaitement identique (à deux ou trois détails près) aux versions Wii U. Il suffit en effet de parcourir à peine 2 ou 3 niveaux pour ressentir une franche impression de (re)réchauffé ici, avec même chez certains la désagréable sensation (tout à fait légitime) d’avoir joué trois fois à un même jeu, sur trois générations de consoles Nintendo.

Certes, Nintendo Switch oblige, on peut désormais profiter de son NEW Super Mario Bros U sur la TV du salon, mais aussi aux toilettes, dans le lit, dans les transports, à la plage… Mais ceux qui espéraient une quelconque nouveauté ou même un petit vent de fraîcheur seront forcément déçus. Idem en ce qui concerne le côté visuel, avec un jeu qui remonte à 2012, et cela se ressent forcément un peu au niveau de la rétine.

Le portage reste malgré tout excellent, et le jeu conserve ce gameplay si fun, avec ce petit côté « old school moderne » très appréciable, sans compter la section multijoueur très fun et accessible, même si, comme expliqué plus haut, il sera difficile de trouver le moindre intérêt à cet opus Switch si l’on a déjà parcouru le jeu sur Wii et/ou sur Wii U. Un portage à réserver exclusivement à tous ceux qui ne connaissent pas encore cette (excellente) licence qu’est NEW Super Mario Bros.

Mon Avis concernant NEW Super Mario Bros U Deluxe

NEW Super Mario Bros U Deluxe est incontestablement un excellent titre pour qui apprécie ce bon vieux Mario 2D « old school« . Un jeu qui propose plus de 160 niveaux à boucler, des défis en tout genre, un mode multijoueur très convivial pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs au total… Bref, un must du genre, un « indispensable » comme on dit… sauf bien sûr si vous avez déjà joué au jeu sur Wii et/ou sur Wii U, auquel cas vous pouvez sans aucun problème vous passer de cette version Deluxe.