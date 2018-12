OnePlus 6T McLaren Edition : la vitesse à l’état brut (mais à un certain prix)

OnePlus 6T x McLaren : quand la vitesse rencontre… la vitesse ?

Comme convenu, OnePlus a profité de son événement #SaluteToSpeed pour officialiser un nouveau smartphone, fruit d’un partenariat à long terme avec McLaren Racing. Le(c’est son nom), se veut donc un terminal qui fusionne les visions communes entre OnePlus, et son « Never Settle« , et McLaren et son « Fearlessly Forward« . Pour l’occasion, ce sont les nouveaux pilotes maison Lando Norris et Carlos Sainz Jr. qui sont venus présenter le précieux smartphone.

Décrit comme « une combinaison de vitesse, de technologie et d’élégance« , le OnePlus 6T McLaren Edition se veut un smartphone à la puissance fulgurante. Pour cela, OnePlus a réemployé le processeur SnapDragon 845 du modèle « de base », auquel viennent se greffer pas moins de 10 Go de RAM.

A cela s’ajoute la nouvelle technologie de charge rapide Warp Charge 30 de OnePlus. « Vingt minutes de charge suffisent désormais pour recharger l’équivalent une journée d’utilisation » promet ainsi le constructeur. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à comparer les performances de son nouveau modèle avec celles des Google Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9 ou encore iPhone Xs Max, toujours à l’avantage du smartphone signé OnePlus, forcément.

Côté look, le OnePlus 6T McLaren Edition reprend également l’Orange Papaye, couleur signature de l’écurie McLaren. Une couleur qui court tout autour du bord inférieur de l’appareil. Sous le dos (en verre), le motif reprend la fibre de carbone si chère aux bolides McLaren, sans oublier la présence du logo du constructeur automobile. A noter que le câble tressé du chargeur est lui aussi en Orange Papaye.

Les deux groupes ont soigné le détail jusqu’au packaging, avec une boite recréée en fibre de carbone, sur laquelle sont gravés les logos McLaren et l’emblématique Speedmark. Avec cette édition McLaren du OnePlus 6T, les utilisateurs pourront aussi profiter d’animations logicielles exclusives, en ligne avec le style et l’histoire de McLaren. Nous avons pu découvrir sur place un exemplaire de ce OnePlus 6T McLaren Edition, et force est d’admettre que le coffret est particulièrement bien fourni/fini, avec une coque carbone McLaren, un chargeur spécifique, un livre (dans lequel est d’ailleurs glissé le smartphone…)…

« L’édition McLaren du OnePlus 6T est impressionnante. Conçue avec une précision millimétrique et des technologies inédites, elle incarne l’appareil le plus rapide et le plus avancé jamais construit par notre société : elle incarne notre savoir-faire« , déclare Pete Lau, PDG de OnePlus. « Elle marque aussi le début d’un partenariat passionnant avec McLaren, synonyme de vitesse et de performances incroyables. » Nous jugerons évidemment des « performances incroyables » de ce OnePlus 6T McLaren Edition dans les prochains jours, avec notre test complet à venir sur Presse-Citron.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 6T McLaren Edition sera disponible dès ce 13 décembre. En France, il sera disponible sur le site officiel OnePlus, et en exclusivité chez Bouygues Telecom, au prix de vente conseillé de 709 euros. A ce prix, on disposera d’un smartphone doté de 256 Go de mémoire interne. Le test complet à venir arrive très vite sur Presse-Citron.