Test Xiaomi Mi Mix 3 : du style et plus d’encoche

Xiaomi Mi Mix 3 Test et Avis en vidéo

Comme pour la plupart de mes tests, découvrez ma vidéo complète pour connaitre mon avis et ce test du Xiaomi Mi Mix 3.

Design & Hardware

Xiaomi a choisi un combo qui fonctionne à chaque fois pour faire tourner son Mi Mix 3 : un SoC Snapdragon 845 et 6 Go de RAM. Un modèle intégrant un Snapdragon 855 devrait être disponible dans les prochains jours, uniquement sur le marché asiatique. Pendant la période de mon test du Mi Mix 3, la navigation

Le modèle de base est livré avec 128 Go de mémoire de stockage et le Mi Mix 3 ne propose pas de port microSD alors qu’il est compatible avec la double SIM.

L’un des immenses points forts du Mi Mix 3 est son écran. Sa dalle AMOLED (signée Samsung) de 6,39 pouces est très agréable au quotidien et ne souffre d’aucun souci de lisibilité, même en pleine lumière. Comme le capteur selfie est « caché » grâce au slider, l’écran est quasiment sans bordures avec un ratio de 93,4% par rapport au corps total du téléphone. Plus les générations de Mi Mix passent plus l’écran a de place, vivement le prochain !

Le Mi Mix 3 est un grand smartphone avec des dimensions de 15,7×7,4×0,84 cm mais il est surtout très lourd avec un poids sur la balance de 218 grammes, ce qui est conséquent, mais on s’y habitue vite ! L’utilisation du céramique comme matériau de base explique en grande partie ce poids.

Globalement, et comme toute la gamme Mix chez Xiaomi, le design est très réussi et on a vraiment une sensation premium quand on l’a en main. 2019 marquera certainement la fin du port jack sur les smartphones, et ce dernier est absent du Mi Mix 3. Pour brancher des écouteurs classiques, un dongle USB-C vers jack est fourni dans la boîte.

Pour déverrouiller le Mi Mix 3, Xiaomi a fait le choix d’un capteur d’empreinte à l’arrière, et il est juste ultrarapide. Débloquer le téléphone se fait en un clin d’oeil. Un système de reconnaissance faciale devrait aussi arriver dans les prochaines semaines, comme il est déjà disponible sur la ROM chinoise du smartphone.

Le Mi Mix 3 est, comme tous les smartphones actuels, très glissant. Si vous l’achetez je vous conseille fortement de mettre la coque fournie avec dans la boîte. Cette dernière est par ailleurs très fine et agréable à l’utilisation. La partie arrière est très sujette aux traces de doigts, raison de plus pour la coque.

C’est un point que je n’aborde pas souvent dans les tests, mais je trouve les boutons (volume et on/off) parfaitement placés, et c’est très agréable au quotidien. À l’opposé on retrouve un « bouton IA » qui permet de configurer des actions pour un clic ou un double clic. Personnellement j’ai choisi de lancer Google Assistant avec le clic, et le flash avec le double clic.

Point faible de ce Xiaomi Mi Mix 3 : les haut-parleurs. Situés uniquement sur la partie inférieure de l’appareil, avec le port USB-C, ils sont trop faciles à couvrir et regarder une vidéo en mode paysage vous fera systématiquement changer vos doigts de place pour ne pas couper le son.

Enfin voici le point qui différencie ce Mi Mix 3 de beaucoup de modèles du marché : sa gestion du capteur photo avant. Xiaomi a fait le choix d’un slider mécanique fonctionnement grâce à un système d’aimants. Au quotidien c’est très simple d’utilisation et ça fait son petit effet grâce aux sons émis par le téléphone lors de l’ouverture. Xiaomi annonce 300 000 ouvertures avant que le système ne fonctionne plus. Pour moi, c’est devenu un tic de l’ouvrir et le fermer sans arrê, après quelques jours d’utilisation !

OS : MIUI 10 de mieux en mieux

J’ai été agréablement surpris par MIUI 10. Malgré tout j’ai du mal avec les OS qui n’ont pas de tiroir d’applications, mais je trouve qu’il permet une bonne transition pour les gens souhaitant passer d’iOS à Android.

Comme souvent la part de personnalisation est importante, mais il faudra du temps pour vous y retrouver dans les réglages. En tant qu’utilisateur Android depuis plusieurs années maintenant, c’est l’une des premières fois que je n’installer pas Nova Launcher, et l’expérience est plutôt satisfaisante.

La gestion du son est particulièrement bonne, et je trouver les curseurs bien mieux réussis que ceux des autres version Android.

Concernant le slider, son ouverture déclenche par défaut l’appareil photo en mode selfie, mais vous pouvez programmer d’autres actions.

Xiaomi réussit sur un point pour lequel Huawei me déçoit : le design de sa version d’Android. Les icônes de MIUI sont bien mieux réussies que celles d’EMUI, c’est bien dommage pour Huawei qui a pourtant d’excellents smartphones dont le Mate 20 Pro qui est mon préféré actuellement.

Capteur Photo

On retrouve le même double capteur à l’arrière que le Xiaomi Mi Mix 2S à l’arrière avec une caméra 12 Mpx qui ouvre à f/1.8 et un deuxième capteur téléphoto de 12 Mpx qui aide à détecter la profondeur de champ. À l’avant on retrouve aussi un double capteur avec un de 24 Mpx et un de 2 Mpx.

La sensation est mitigée. Vous pourrez, dans la plupart des cas, réaliser d’excellents clichés avec ce Mi Mix 3, que ce soit avec la partie avant ou les capteurs arrières. J’ai cependant toujours du mal avec cette marque, qui lisse énormément les rendus en selfie. Même avec le mode « beauté » désactivé, le visage ne fait pas naturel. Je pense que c’est une vision subjective, la photo et la vidéo le sont souvent.

Pour le reste, l’appareil propose de nombreuses possibilités, avec les portraits, un mode nuit, des changements d’éclairages ou encore un mode super ralenti à 960 fps pour la vidéo (le Mi Mix 3 peut filmer en 4K jusqu’à 60 fps). Xiaomi met beaucoup l’accent sur sa « AI Camera », je n’arrive pas à voir le plus que le traitement logiciel apporte. Par contre un conseil, les photos en HDR sont bien meilleures que les classiques.

Deuxième conseil, avant même de prendre votre première photo, allez dans les réglages, et désactivez le filigrane qui indique « Shot with Mi Mix 3 AI Dual Camera ». Sinon, comme moi, vous regretterez d’avoir, à vie, ce filigrane sur une jolie photo prise sur le moment.

Autonomie

Une batterie de 3200 mAh pouvait sembler légère pour un tel écran, mais le Mi Mix 3 est surprenant au niveau de l’autonomie… Même avec une utilisation intensive, j’ai fini largement chacune des journées pendant lesquelles j’ai utilisé ce modèle.

Le Xiaomi Mi Mix 3 est compatible Quick Charge 4, et j’ai réussi à gagner 64% en 40 minutes, ce qui est impressionnant, ils n’ont rien à envier à OnePlus ou Huawei sur ce point-là. Il est également compatible charge sans-fil, et, troll ultime à la concurrence, il est l’un des seuls à proposer, dans la boîte, le chargeur rapide USB-C et le chargeur sans fil.

C’est donc une très belle surprise à ce niveau là, reste à voir dans le temps.

Mon avis sur le Xiaomi Mi Mix 3

Le Mi Mix 3 est un smartphone très réussi de la part de Xiaomi. Pour environ 500€ (prix public de 529€), il propose tout ce qu’on peut attendre d’un smartphone. Quelques défauts comme la photo ou le son peuvent s’avérer décevant, mais difficile d’en vouloir plus à ce prix, tant le Mi Mix 3 est un savant mélange de design et de puissance.

Chaque modèle de la gamme évolue dans le bon sens, si le Mi Mix 4 (ou 3S) améliore le capteur photo, Xiaomi pourrait ne pas être loin du smartphone parfait. L’année 2019 est en tout cas bien lancée, en attendant le MWC qui s’annonce palpitant. Au niveau du prix, son concurrent le plus proche est le OnePlus 6T, et le choix entre les deux modèles serra avant tout une question de design et d’OS (je choisis le Mi Mix pour le design, et le 6T pour l’OS).