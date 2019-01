Test du Huawei Mate 20 Pro, le smartphone à battre en 2019 !

Test du Huawei Mate 20 Pro en vidéo

Comme souvent vous pouvez découvrir mon avis en vidéo sur la chaîne Presse-citron. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater les suivantes (qui seront en direct du CES).

Design & Hardware

Comme le P20 Pro avant lui, le Huawei Mate 20 Pro est un monstre de puissance. La combinaison du processeur Kirin 980 et des 6 Go de RAM (un modèle 8 Go existe) n’est jamais prise en défaut, même en utilisation intensive (multiscreen, jeux 3D…). Niveau Stockage, les 128 Go de mémoire interne seront suffisantes pour la plupart des utilisations.

Le Mate 20 Pro embarque également une double SIM ce qui est un point capital quand je choisis un smartphone.

Son écran incurvé AMOLED de 6,39″ est très stylé même s’il laisse apparaître une encoche qui contient le capteur avant ainsi que le capteur pour la reconnaissance 3D du visage.

Pour le capteur d’empreinte digitale, Huawei a fait le choix de le placer sous l’écran, ce qui devrait devenir commun en 2019. Comme pour le OnePlus 6T, la technologie fonctionne très bien, et le fait qu’elle soit couplée à la reconnaissance 3D est un vrai plus.

Un des points négatifs lors de mon test c’est la relative fragilité de l’écran à l’avant, qui a eu le droit dès les premiers jours d’utilisation à des rayures assez importantes. C’est l’un des deux seuls défauts que j’ai vus sur ce Mate 20 Pro, et je vous conseille très fortement d’opter pour une vitre de protection si vous achetez un Mate 20 Pro. L’arrière aussi en verre est du plus bel effet, soyez cependant vigilant, c’est l’un des smartphones les plus glissants que j’ai pu avoir en main.

Pour le reste, pas de port jack, une recharge rapide via USB-C, la recharge sans-fil ainsi que le troll ultime, la recharge sans-fil inversée.

OS : le point noir

C’est décidément une constante dans mes tests cette année, la qualité d’une expérience Android dépend vraiment de sa surcouche. Le Mate 20 Pro tourne sous Android Pie 9.0 avec une surcouche EMUI. C’est le bémol de mon expérience, et Huawei devrait vraiment travailler sur le design de son interface qui fait très ancien. C’est dommage, car certaines options qu’il propose sont intéressantes, mais la disposition et le design des icônes laissent vraiment à désirer.

Cependant qui dit Android dit customisation, et, comme je le fais la plupart du temps j’ai choisi d’utiliser le Launcher Nova pour gérer mon interface, qui a gagné en modernité.

De mon point de vue une refonte générale pour EMUI 10 serait une excellente chose pour Huawei et rendrait ses smartphones encore plus attractifs.

Capteur Photo

On retrouve un triple capteur arrière sur le Mate 20 Pro avec un objectif de 40 Mpx, un grand-angle de 20 Mpx et un téléphoto de 8 Mpx. Comme j’avais pu le voir quand le P20 Pro était mon smartphone principal, la qualité des photos est excellente (pensez bien à désactiver l’embellissement du visage) et s’en sort bien en basse luminosité.

Le mode grand-angle est très pratique à l’arrière et le mode nocturne fonctionne très bien. Je retrouve une qualité quasi identique à celle de mon P20 Pro, et j’en étais très satisfait. Quand on a testé le Pixel 3 difficile de faire marche arrière, mais le Mate 20 Pro est tellement supérieur sur les autres points que la légère différence en photo n’est pas dérangeante.

Autonomie

Un seul mot : incroyable. Avec ses 4200 mAh, la batterie est tout simplement incomparable avec d’autres modèles du marché. Alors qu’elle alimente cet écran géant, l’autonomie est très bonne et c’est le meilleur smartphone que j’ai testé jusqu’à présent sur ce point-là. J’arrive en général aux alentours de 21h30 avec entre 30 et 50% de batterie (et mon utilisation est intensive), et il m’est même arrivé de terminer une journée à 73% de batterie, c’est colossal.

Et, en cas de pépin, la recharge rapide est très performante. C’est vraiment un point très fort de ce Mate 20 Pro.

Mon avis sur le Mate 20 Pro

Le Huawei Mate 20 Pro est pour moi le meilleur smartphone de 2018, et sera le smartphone à détrôner en 2019. L’autonomie est incroyable, la qualité photo excellente, le design est très réussi, les performances sont au rendez-vous et il intègre les dernières technologies du marché (empreinte sous l’écran, reconnaissance 3D, charge sans-fil, etc.). Si Huawei parvient à rendre EMUI plus proche d’une expérience Android Stock, on aurait pu avoir à faire à un modèle parfait. J’ai hâte de découvrir les nouveaux modèles de la concurrence, qui aura fort à faire pour lutter contre le nouveau géant des smartphones.

J’ai adoré le Pixel 3 pour sa qualité photo, le OnePlus 6T pour son rapport qualité-prix, mais le Huawei Mate 20 Pro est le smartphone dans lequel j’ai le plus confiance au quotidien.

Le Huawei Mate 20 Pro a été lancé à 999€ et son prix est déjà en train de baisser. Si vous voulez aller plus loin sur ce smartphone, vous pouvez découvrir notre comparatif Mate 20 vs Mate 20 Pro.