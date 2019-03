Testez Morphin, l’application pour coller votre tête sur des GIFs célèbres

L’application Morphin est disponible sur iOS et Android, et permet de coller votre visage sur des GIFs connu. De quoi proposer des animations inédites de vous sur les réseaux sociaux. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, sachez que cette application a été développée par une équipe française.

Coller son visage sur des GIFs, c’est possible !

Une fois installée et un compte crée, l’application mobile Morphin proposera d’appliquer votre visage sur de nombreux GIFs, ouvrant la porte à une nouvelle manière de communiquer sur la toile, de façon très amusante. On fait confiance aux internautes pour nous proposer des GIF insolites.

Cette application semble avoir de beaux jours devant elle, car l’incubateur Betaworks a fourni 1 million de dollars à Morphin pendant l’été 2018. Le même incubateur derrière Giphy !

Loïc Ledoux, cofondateur de la société, estime que la technologie pourra même aller plus loin un jour et affirme : « Nous pensons qu’à l’avenir, vous serez le personnage principal de votre propre film. Imaginez un film de super héros dont vous êtes le protagoniste principal », ajoutant : « Ça ressemblait à de la science-fiction il y a quelques années et maintenant, avec de l’IA et de la vision par ordinateur, nous voyons totalement notre technologie aller dans ce sens. »

La technologie à l’origine de cette application n’est pas vraiment nouvelle et des intelligences artificielles sont déjà capables de proposer ce genre d’animations pour des Deep Fake, ce qui évidemment commencent à devenir inquiétant, car la qualité graphique s’améliore avec le temps et se popularise. On peut donc imaginer un futur très proche où on ne pourra même plus faire confiance à une vidéo, un discours, une interview… De quoi motiver un peu plus tous les acteurs du web à mieux s’armer contre les fake news.