Et si The Batman introduisait Arthur Fleck dans l’univers de DC Comics ?

L’an dernier, le monde entier a été pris par surprise avec le film Joker. Dans le rôle majeur, Joaquin Phoenix et Todd Philipps à la réalisation pour un film époustouflant qui a permis à l’acteur de décrocher un Oscar. Malgré l’espoir de voir le film se doter d’une suite, on ne pensait pas avoir le privilège de découvrir Arthur Fleck dans le reste de l’univers DC Comics. Mais, pourquoi se résoudre à ce scénario ? Si on se prend un peu à rêver comme le fait Screenrant, DC Comics et Warner Bros tiennent une opportunité en or de tenter quelque chose.

The Batman ouvre la porte à Arthur Fleck

Du côté de DC Comics, on attend avec curiosité le film The Batman, prévu pour l’instant en 2021 avec Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir et Matt Reeves aux manettes. Le résultat sera suivi de près, notammetn pour ce qui est de la performance de l’acteur. A l’écran, il devrait notamment faire face au Pingouin, au Riddler et à Catwoman. Une offre plutôt étoffée du côté des méchants qui ne devait pas nous proposer le Joker. Le film est destiné à se centrer sur le début de l’histoire de Batman (sans être un film sur ses origines), et on peut penser qu’il sera gardé en réserve pour un éventuel second film. L’idée serait à priori que le film se déroule autour de l’an 2000.

De son côté, le Joker de Joaquin Phoenix se déroulait au début des années 80. On peut donc imaginer temporellement qu’il soit libéré à cette époque là. Quelques secondes finales tournées dans le décor d’Arkham auraient alors le potentiel de lancer le personnage à l’écran, à la fin du film. Bien sûr, difficile de croire qu’il serait possible dans cette configuration de garder toute la fraîcheur du Joker de Todd Phillips. Mais on serait prêt à faire des compromis pour voir Joaquin Phoenix dans cette configuration.