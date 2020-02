Oscars : le Joker, le porte-bonheur de DC Comics

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Oscars ont célébré les meilleurs films du cinéma mondial. A la surprise générale, c’est le génial Parasite, qui a déjà reçu la Palme d’Or à Cannes, qui a raflé la mise. Le film du Sud-Coréen Bong Joon-ho, a notamment battu 1917 de Sam Mendes, ou le Joker de Todd Phillips. Mais, ce dernier, notamment porté par l’incroyable Joaquin Phoenix a inscrit une autre page d’histoire pour DC Comics.

Quatrième Oscar pour le Joker

En effet, c’est le quatrième film (live-action) de DC Comics a être récompensé aux Oscars. Mais, de façon surprenante, c’est aussi le quatrième à avoir le Joker à son casting, comme le note le site Screen Rant.

Si le film n’a pas eu initialement un accueil particulièrement enthousiaste, en rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office, le Joker a éteint les critiques. Même si l’équipe n’est sans doute pas repartie avec autant de trophées qu’elle l’espérait, la bande-son de l’Islandaise Hildur Guðnadóttir et le jeu d’acteur de Joaquin Phoenix ont eu la reconnaissance qu’ils méritaient.

Ils s’inscrivent aussi dans un certain héritage. Trois autres films de DC Comics ont déjà été récompensés aux Oscars. Le premier ? Le Batman de Tim Burton, puis, The Dark Knight de Christopher Nolan et enfant Suicide Squad de David Ayer. Aucun d’entre eux n’avait remporté une statuette aussi prestigieuse que Joaquin Phoenix, mais ces trois films avaient un point commun : la présence du Joker. Si celui-ci n’y avait pas toujours un rôle majeur, le parallèle est pour le moins surprenant. Et particulièrement ironique quand on sait que l’équipe, en difficulté avec Jared Lato, n’a pas un Joker « central » pouvant incarner le personnage de façon récurrente. Ce succès pourrait bien changer les choses…