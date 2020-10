The Boys : ces scènes cachées de la série Amazon Prime Video qui pourraient être dévoilées

Si vous regardez la saison 2 de la série The Boys sur Amazon Prime Video, vous avez sans aucun doute déjà compris que ce n’est pas le genre de programme que l’on regarde en mangeant. Au programme, du sang, du trash… En attendant le spin-off sur les étudiants super-héros, le programme de la plateforme de streaming ose un style particulièrement différent du Marvel Cinematic Universe ou du DC Extended Universe (pour ce qu’il en reste). Mais, la série pourrait bien être allée encore plus loin…

C’est le showrunner Eric Kripke qui a fait un peu de teasing sur son compte Twitter à travers une série de messages pour le moins inattendu. Il a ainsi sous-entendu que des scènes très particulières avaient été filmées avec le personnage de Black Noir, dans le cadre de l’épisode 7 de la saison 2. Une « information qui correspond à une partie du scénario de l’épisode et qu’il appuie d’ailleurs avec une capture d’écran de l’épisode.

Eric Kripke lance ensuite un appel aux fans à la mobilisation afin de forcer Sony Picture Television et Amazon Prime Video pour qu’ils dévoilent ces images de « super-porn ». Et il propose même l’url d’un site dédié !

Let's go rogue! We shot full porn scenes for Ep 7 & I wanna post 'em on https://t.co/vL8TSZK7uO. But @SPTV, @PrimeVideo & @AmazonStudios are skittish to get into the porn biz? Reply to them & DEMAND Supe Porn! #TheBoys #TheBoysTV @TheBoys @Sethrogen @evandgoldberg @antonystarr pic.twitter.com/RtxOO8fgLM

— Eric Kripke (@therealKripke) October 3, 2020