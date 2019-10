The Boys : les Seven auront un nouveau membre sur Amazon Prime Video

C’est la série qui nous a surpris il y a quelques mois. La série The Boys sur Amazon a réussi à bouleverser notre vision des super-héros. On est toutefois quelque peu restés sur notre faim à l’issue d’une première saison satisfaisante mais qui n’allait sans doute pas aussi loin que l’on pouvait l’espérer. On sait déjà qu’il y aura bel et bien une saison 2 pour l’adaptation des comic books de de Garth Ennis et Darick Robertson. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’équipe de super « héros » (avec des très gros guillemets) va s’étoffer quelque peu.

Qui pour rejoindre The Boys ?

Deux acteurs ont déjà été annoncés ces dernières semaines. Goran Visnjic et Claudia Doumit, vus dans Timeless et qui vont retrouver le showrunner Eric Kripke. Ils devraien tnotamment incarner le chef d’une église mystérieuse et une députée. Mais ce ne sont pas eux qui devraient à priori le personnage qui nous intéresse aujourd’hui.

Tout vient d’une sélection d’images du tournage et notamment d’une statue qui apparaît sur un cliché pour un héros mort nommé « Soldier Boy ». Aux pieds de celle-ci, on trouve « Homelander », le chef des Sevens qui apparaît sur une bannière. A ses côtés, une jeune femme qui ressemble clairement à une héroïne, dans une situation imposante visuellement et surtout avec une cape sur les épaules. On ignore encore de qui il ‘agira exactement dans l’histoire mais difficile de ne pas la voir comme une nouvelle héroïne.

On aurait tendance à penser au vu des déclarations de Kripke et des comics qu’il s’agit de « Stormfront ». C’est le personnage le plus puissant des Revengeurs, un autre groupe de super-héros. Le showrunner a déjà annoncé son intention de féminiser le rôle, avec Aya Cash.

Et si vous voulez relire notre critique et notre analyse complète de la série The Boys diffusée sur Amazon Prime Video, c’est par là que ça se passe.