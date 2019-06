Avec The Boys, Amazon bouleverse notre vision des super-héros

Avec les séries de super-héros, on retrouve souvent le même schéma. Ils peuvent être torturés, devoir vaincre leurs démons ou arriver à maturité, afin de tirer réellement partie de leur potentiel et devenir les héros dont nous avons besoin (mais pas forcément ceux que nous méritons). Bien sûr, leurs méthodes peuvent créer le débat. Mais, la plupart, possèdent un certain code d’honneur ou une nécessité de défendre un bien commun. Que se passerait-il si ce n’était pas le cas ? C’est la question que pose The Boys, la future série particulièrement atypique d’Amazon.

The Boys, renverser les héros

The Boys, c’est donc un moment dans lequel les super-héros abusent de leurs pouvoirs et ce sont des humains qui doivent les stopper. La société dépeinte ne donne pas forcément envie d’y vivre.

On va suivre dans cette série Karl Urban (Star Trek, Seigneur des Anneaux, Riddick) qui incarne un agent de la CIA à la tête d’une équipe composé de Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Female (Karen Fukuhara) and Frenchie (Tomer Kapon). Ils vont devoir faire régner la loi dans un monde où les super-héros sont « aussi puissants que les politiciens, aussi populaires que les célébrités et adorés comme des dieux ». Leurs principaux adversaires, « les Sept », les plus puissants mais aussi les plus corrompus des super-héros. Face au déséquilibre de puissance, toutes les solutions seront bonnes.

La bande-annonce (voir ci-dessous) donne particulièrement envie de découvrir cette série qui sera lancée le 26 juin prochain. Pour ceux qui ne veulent pas patienter, il s’agit de l’adaptation d’un comic book qui s’est achevé en 2012. Violence, cynisme et trash sont au menu. La première saison annoncée par Amazon va compter 8 épisodes. On espère déjà qu’elle sera renouvelée.