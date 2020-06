The Boys sur Amazon : la saison 2 a une date de sortie

On aurait presque commencé à s’impatienter. Après une saison 1 de très bonne facture, la suite de The Boys se fait attendre. Malgré des annonces en tout genre, sur la reprise du tournage ou encore l’arrivée d’un nouveau membre au sein des Seven, l’information cruciale nous manquait jusque-là. Quand allait-on pouvoir retrouver notre série surdosée à l’hémoglobine ? Bonne nouvelle, la réponse est (enfin) tombée.

The Boys, l’heure des retrouvailles

On avait déjà eu le droit à une vraie bande-annonce pour cette saison 2 au mois de décembre dernier (à retrouver en pied d’article). A l’époque, on pouvait déjà sentir la même promesse que dans la première saison : du gore et de la violence.

Si aucune nouvelle image n’a été diffusée avec cette nouvelle annonce, on sait déjà que Stormfront, une « super-héroïne » nazie va faire irruption dans l’histoire. Une nouvelle qui avait fait plaisir aux amateurs des comics. C’est l’actrice Aya Cash (le Loup de Wall Street, New York Melody, You’re The Worst) qui lui prêtera ses traits.

Pour découvrir sa performance et le reste du casting, on se donne donc rendez-vous à partir du 4 septembre. Mais, mauvaise surprise, ce n’est pas l’intégralité de la série qui sera mise en ligne pour les binge-watcheurs morts de faim. En effet, à la façon de The Mandalorian sur Disney+, Amazon Prime Video va ensuite jouer la carte du rythme hebdomadaire. On retrouvera un épisode par semaine, pendant chaque semaine.

Une nouvelle qui permettra sans aucun doute à Amazon Prime Video d’entretenir la hype autour de The Boys à la rentrée. Pas sûr que les fans apprécient ce retour à un rythme désuet qui semble de plus en plus dépassé.