The Boys sur Amazon Prime Video : on regarde ou on zappe cette saison 2 ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série The Boys. Si vous n’avez pas vu toute la saison 2, nous vous conseillons d’aller lire notre présentation de la série ou de regarder la bande-annonce ci-dessous.

Ne nous mentons pas, avec The Boys, Amazon Prime Video a mis la main sur une petite perle, un ovni dans le monde des super-héros et même des séries diffusées à l’heure actuelle. La première saison, servie par un casting parfait ou presque, s’était déjà révélée complètement géniale. Sans trop de difficultés, la saison 2 récidive, malgré quelques légers accrocs.

The Boys, du frisson et du sang

Cette seconde saison, tourne autour de plusieurs éléments. Tout d’abord, les changements au sein des Seven, et surtout l’arrivée de Stormfront, un personnage énigmatique que l’on apprend à découvrir (et à haïr au fil des épisodes), un Homelander qui alterne les phases de folie complète et celle où il en devient (presque) humain et une Starlight qui cherche sa place.

La capacité de la série à nous faire frissonner et à nous surprendre avec des séquences parfois complètement ubuesques qui font que l’on pardonne même aux showrunners cette explosion de sang pendant qu’on mange notre pizza. Si on s’attache à ces vilains super-héros, on reprochera tout de même, encore une fois, que les « humains » soient finalement un peu trop caricaturaux.

On reprochera tout de même à The Boys, cette trame générale qui se révèle tout simplement trop prévisible. Si on pourrait se laisser prendre au piège de la bonhomie de Stormfront dans un premier temps, ses vraies couleurs se révèlent trop vite à notre goût. On se réjouira quand même de savoir que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette super-nazi n’est pas morte au final, l’information a été confirmée. On devrait donc pouvoir la retrouver, reste à voir de quelle manière, pour la saison 3.

Si la série se révèle parfois trop rapide, elle pêche aussi un peu par ses détours. En regardant la série dans son ensemble, l’intrigue réelle tient finalement en l’espace de quelques épisodes. Mais, capacité à faire des circonvolutions et à nous surprendre est aussi ce qui fait le charme de la série. Plus que jamais, The Boys réussit à faire sienne l’expression populaire : « dans un voyage, ce n’est pas le destination qui compte mais le chemin ». Et dans ce registre, nous sommes déjà impatients de découvrir la prochaine étape…