The Boys : la saison 2 de la série Amazon se dévoile dans une nouvelle bande-annonce complètement folle

Tic-tac. Alors que les jours défilent, Amazon Prime Video continue de faire un teasing intensif pour sa série The Boys. Il y a une semaine, on pouvait déjà découvrir un petit teasing particulièrement décalé à base de dauphins. Une nouvelle vidéo vient d’être mise en ligne.

The Boys, toujours plus fort, toujours plus loin ?

Après une première saison particulièrement réussie, l’adaptation du comics de Garth Ennis et Darick Robertson nous fait encore saliver avec des images très engageantes. Pour rappel, dans l’univers de The Boys, les super-héros sont pour la majorité des dingues égocentriques, qui ne reculent devant rien pour obtenir ce qu’ils veulent.

On sait que la première saison se terminait avec un incroyable cliffangher (vous pouvez relire notre critique ici), lié au personnage de BIlly et de sa femme. Mais, la vidéo mise en ligne sur YouTube dévoile un rythme et une ambiance très différente, mêlant du terrorisme et une guerre entre super-héros (coucou Civil War). C’est aussi l’occasion de présenter un peu plus le personnage de StormFront, qui ont le sait, va faire de l’ombre à Homelander. Combats et super-pouvoirs sont bien sûr au menu.

Pour rappel, lors de sa mise en ligne, on aura le droit à 3 épisodes pour commencer, puis un par semaine. Par ailleurs, la troisième saison a déjà été confirmée par Amazon Prime Video qui semble vouloir soigner son bébé.

Et en attendant que cette série débarque sur nos écrans, on peut aussi se replonger dans The Power, le projet de Netflix qui constitue une sorte de réponse à The Boys. La bande-annonce se révélait là aussi particulièrement séduisante. Pour The Boys, on attendra le 4 septembre prochain. Un peu de patience…