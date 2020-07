The Boys sur Amazon : un mini-film sur Billy Butcher au programme

Nous sommes nombreux à attendre la saison 2 de The Boys. La première saison de la série mise en ligne sur Amazon Prime Video s’est révélée être une très bonne surprise et on est désormais dans l’attente, même si quelques détails sur l’intrigue des prochains épisodes ont déjà été dévoilés. Par ailleurs, et c’était la très bonne nouvelle qui a été révélée il y a quelques jours, on connaît aussi la date de sortie : c’est à partir du 4 septembre que l’on pourra retrouver la série. Trois épisodes seront mis en ligne dans un premier temps, puis un de plus chaque semaine. Au total, 8 épisodes sont prévus, comme pour la première saison.

The Boys, une série très dense

Pour que les fans puissent continuer à patienter, le showrunner de la série Amazon, Eric Kripke, a donné quelques détails supplémentaires, dans une interview accordée à Collider.

Pour rappel, la série inspirée de comics de Garth Ennis et Darick Robertson, prend place dans un monde similaire au nôtre, à quelques détails près. Tout d’abord, il y a bien des super-héros. Mais à la différence de la majorité des histoires actuelles, la majorité ne sont pas vraiment « bons ». Face à eux, un groupe d’humains sans pouvoir commence donc à s’organiser, avec des envies de vengeance.

Au coeur du groupe, on trouve notamment l’acteur Karl Urban, qui joue Billy Butcher. Or, son rôle a été quelque peu modifié. Pour rappel, il a disparu à la fin de la saison 1. Il fera donc son retour au 2e épisode. Mais à la base, des scènes devaient permettre d’expliquer ce qui lui était arrivé. Des séquences finalement éditées au montage mais qui vont être utilisées pour créer un mini-film qui permettra d’y voir plus clair. Il devrait être mis en ligne après les trois premiers épisodes.

A noter que Jeffrey Dean Morgan, notamment connu pour jouer Negan dans The Walking Dead serait aussi en discussions pour la saison 3. En attendant, un trailer explosif pour la saison 2 a été mis en ligne.