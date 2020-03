The Boys : l’intrigue de la saison 2 de la série Amazon se dévoile

Les super-héros sont partout désormais. Pour le meilleur et pour le pire, il faut s’y résoudre. Même Amazon Prime Video s’est lancé sur le sujet avec le truculent The Boys, une série à contre-courant de ce que proposent beaucoup de chaînes et de plateformes. En osant s’attaquer au mythe des héros, la série a frappé juste. On aime l’hémoglobine, la révolution, l’envie de renverser la table qui s’affiche en permanence. Bonne nouvelle, comme on le savait déjà, une deuxième saison va arriver, sa sortie est prévue pour l’été 2020. On en sait désormais un peu plus du côté de l’histoire.

The Boys, place aux méchants

Pour rappel, dans cette série, les super-héros ne sont pas vraiment des modèles de vertu et n’ont pas vraiment le sens du détail. Les dégâts matériels et humains sont secondaires par rapport à leur célébrité et surtout au cash qu’ils rapportent. La première saison mettait en scène au premier plan Homelander, le chef des Seven, joué par Anthony Starr. Dans le reste de l’équipe, un membre était très discret, Black Noir. Bonne nouvelle, Karl Urban (Billy Butcher) vient de dévoiler que le « super-héros » serait au cœur de la deuxième saison.

Vous allez adorer ce qui se prépare avec Black Noir. C’est tellement bon. Il a fait un super parcours tout au long de la série et il culmine dans une action diabolique sur laquelle je ne peux pas trop m’étendre à ce stade. Et vous pourrez même découvrir quelle est sa Kryptonite.

Pour Erin Moriarty, qui joue Stella, une super-héroïne encore pleine d’illusions, Black Noir serait même « carrément flippant » dans cette saison 2.

C’est l’acteur canadien Nathan Mitchell qui incarne Black Noir dans la série The Boys. Il a aussi été vue dans Arrow, Supernatural ou encore Retour à Cedar Cove. A découvrir dans quelques mois.