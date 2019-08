The Boys, un vent d’hémoglobine sur le monde des super-héros

On vous en parlait déjà il y a quelques mois au moment de la sortie de la bande-annonce. Avec The Boys, Amazon s’attaque au mythe du super-héros. Loin de la vision souvent idyllique souvent portée par DC Comics ou Marvel au cinéma et dans les séries (à de rares exceptions), la série casse les codes pour notre plus grand plaisir. On recommande encore et encore.

The Boys, une vraie bonne surprise

La série a été mise en ligne le 26 juillet sur la plateforme de vidéo à la demande d’Amazon. Honnêtement, il ne s’agissait sans doute pas du programme le plus attendu de l’été du côté des séries. Mais l’adaptation du comics de Garth Ennis se révèle être une vraie réussite.

Le pitch joue la carte de la modernité. Les super-héros sont partout dans le monde, mais surtout sont liés à une entreprise très capitaliste. Chacun d’entre eux représente avant tout une marque qui rapporte des milliards à une multinationale. Aux yeux du grand public, ils sont parfaits sous tous abords. Mais, dans la réalité, ils sont loin d’être aussi parfaits. Ils sont corrompus, immoraux ou encore méprisants à l’égard du reste de la population qui ne se rend compte de rien. Face à eux se dresse alors un groupe d’humains très ordinaires, tous un peu cassés par la vie, « The Boys » qui sont notamment menés par le génial Karl Urban.

Si la série réussit à se montrer aussi convaincante et séduisante, c’est parce qu’elle offre des scènes d’une brutalité gratuite. Très vite, l’hémoglobine le dispute à des scènes pleines d’humour noir. Esthétiquement, musicalement et scénaristiquement, The Boys offre une véritable claque permanente. Même quand vous penserez avoir saisi la direction que veut prendre le programme, il réussira à vous surprendre, à vous emmener dans des directions inattendues.

Pour ne rien gâcher, la série se montre terriblement actuelle, nous confrontant à des problèmes d’actualité : influence de l’industrie militaire, violences sexuelles, stress post-traumatique ou encore folie religieuse sont au programme. A la fin, vous en redemanderez. Bonne nouvelle, la saison 2 a déjà été confirmée par Amazon.