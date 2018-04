The C64 Mini : le Commodore 64 de retour (à 79 euros)

Les amateurs de retrogaming peuvent désormais retrouver en boutiques The C64 Mini, qui promet de faire revivre la folie Commodore 64.

Le Commodore 64 de retour en boutiques !

L’an dernier, Nintendo a frappé fort avec sa Super Nintendo Classic Mini, qui a réalisé un véritable carton en termes de ventes, et ce, dans le monde entier. Une fièvre rétrogaming contagieuse, qui a motivé d’autres constructeurs à rééditer une console d’antan, comme AT Games avec la MegaDrive Mini pour ne citer que lui. Du côté de chez Koch Media, on vient tout juste de (re)lancer en boutiques un autre dinosaure du jeu vidéo : le Commodore 64.

En effet, officialisé en début d’année, The C64 Mini (c’est son petit nom) est désormais disponible en boutiques, contre la somme de 79 euros. A ce tarif, on disposera d’une version miniature et moderne du célèbre ordinateur personnel lancé en 1982. Un modèle que l’on peut relier sur n’importe quel téléviseur moderne via sa prise HDMI, et qui permet de (re)jouer à 64 grands jeux de l’époque, préinstallés dans la mémoire de la machine comme sur la Super NES Mini.

The C64 Mini se veut un ordinateur entièrement fonctionnel, et il est livré avec deux ports USB pour le joystick, ainsi qu’un clavier. Outre l’indémodable Boulder Dash, la ludothèque inclut des titres comme California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid, Summer Games 2, Firelord, Rana Rama ou encore Impossible Mission. Evidemment, on retrouve ici une fonction de sauvegarde, ainsi que différents modes d’affichage avec le Pixel Perfect, les scanlines ou encore l’émulation CRT. A noter que le firmware pourra être mis à jour directement via USB.

Si la Super Nintendo Classic Mini a connu un succès assez colossal, il sera intéressant de suivre les aventures de ce The C64 Mini, qui s’adresse pour le coup à une certaine niche de gamers, plus âgés que ceux ayant connu la Super Nintendo (ou même la NES) étant jeunes. D’après les premiers retours, cette version moderne du Commodore 64 n’est pas une franche réussite, la faute à un joystick un peu trop raide mais aussi (et surtout) à des jeux qui ont bigrement mal vieilli… Certains apprécieront en revanche la restitution fidèle du look d’origine et la possibilité de coder en Basic.