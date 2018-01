THEC64 Mini : le retour du Commodore 64 daté au 28 mars

Avec THEC64 Mini, le Commodore 64, l’ordinateur personnel des années 80, sera de retour dès le 29 mars 2018 !

Le C64 de retour en 2018 !

Depuis deux ans maintenant, Nintendo prend un malin plaisir à faire retomber ses fans en enfance. Après la NES Mini en 2016, c’est la Super Nintendo Classic Mini qui est arrivée en boutiques en septembre 2017. A chaque fois, c’est évidemment le carton assuré pour Nintendo, avec des stocks à flux tendu chez les revendeurs. De quoi donner des idées à Retro Games, qui va proposer bientôt une révision moderne du mythique Commodore 64.

En effet, cet ordinateur lancé en 1982 conserve une place de choix dans le coeur de certains joueurs. Rappelons que le Commodore 64 disposait d’un microprocesseur 8 bits 6510, lequel était épaulé par un total de 64 ko de RAM. Bref, pas de quoi faire tourner PUBG aujourd’hui (quoique…), mais une machine résolument mythique aujourd’hui.

En 2018, les joueurs les plus nostalgiques seront donc ravis de pouvoir racheter cet ordinateur légendaire, avec une nouvelle édition baptisée THEC64 Mini. Evidemment, il s’agit de retrouver une réplique à la fois miniature et moderne du Commodore 64.Un modèle que l’on pourra relier sur n’importe quel téléviseur moderne via sa prise HDMI, et qui permettra de (re)jouer à 64 grands jeux de l’époque, qui seront préinstallés dans la mémoire de la machine.

Parmi les titres disponibles, citons California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid, Summer Games 2, Firelord, Rana Rama ou encore Impossible Mission. Le jeu de réflexion Boulder Dash est également inclus, tout comme Rockford. Une ludothèque qui fait un peu moins rêver que celle proposée par la récente Super Nintendo Classic Mini forcément, mais les plus anciens gamers seront peut-être sensibles à cette initiative signée Retro Games.

Distribué par Koch Media, THEC64 Mini fait la moitié de la taille originale du C64. Il s’agit d’un ordinateur entièrement fonctionnel, qui est livré avec deux ports USB pour le joystick, ainsi qu’un clavier. Ce dernier sera donc disponible en boutiques dès le 29 mars prochain. Avis aux nostalgiques donc.