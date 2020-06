The Head : la série avec le Professeur de la Casa de Papel arrive sur Canal+

L’incroyable succès international de la Casa de Papel semble ouvrir des portes un peu partout. Alex Pina, continue d’enchaîner les séries sur Netflix. Alors que l’on a récemment pu découvrir White Lines, il travaille aussi à Sky Rojo, un autre projet, toujours pour la plateforme de streaming. D’autres acteurs se sont illustrés dans des séries comme Elite, toujours sur Netflix. Mais, Alvaro Morte, alias le Professeur, prend des risques, avec un projet ailleurs : The Head. On fait les présentations.

The Head, direction le froid

De quoi s’agit-il avec The Head ? C’est une série produite par Mediapro en partenariat avec HBO Asia et la plateforme de streaming nord-américaine Hulu, qui vise un public clairement international. On y découvre en effet des acteurs scandinaves, irlandais, une idole japonaise et donc un personnage majeur de la Casa de Papel. Alvaro Morte donnera ainsi la réplique aux Danois Laura Bach et Alexandre Willaume, ainsi qu’à l’acteur et chanteur japonais Tomohisa Yamashita. Canal+ vient de faire l’acquisition de la série pour la diffusion dans l’Hexagone à une date encore inconnue.

Côté scénario, l’histoire se déroule au Pôle Sud où l’hiver va commencer et le soleil ne plus apparaître pendant six mois. Une équipe de chercheurs reste sur place, dans une station de recherche pour lutter contre le changement climatique. Mais quand la relève arrive au printemps, tous les membres de l’équipe sont morts ou portés disparus. Si l’histoire fait bien entendu penser à The Thing, on a envie de penser que la série ira un peu plus loin que ça.

La série tournée en Islande et aux îles Canaries est réalisée par Jorge Dorado. A l’écriture, ce sont les frères Alex et David Pastor, mais aussi le créateur de Homeland : Ran Tellem. On vous laisse découvrir la bande-annonce de ce thriller venu du froid ci-dessous. Six épisodes de 50 minutes chacun sont prévus.